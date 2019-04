Dziwne wydarzenia w Londynie. Pojazd ambasadora Ukrainy celem nietypowego ataku

W Londynie 40-letni kierowca dwukrotnie uderzył swoim samochodem w auto należące do ambasadora Ukrainy. • Fot. Screen / x-news

sobotę zaatakowany został samochód należący do ambasadora Ukrainy w Londynie. Sprawca przynajmniej dwukrotnie uderzył swoim autem w zaparkowany przed ambasada pojazd. Policja ostrzelała samochód domniemanego napastnika, który wkrótce potem został zatrzymany.Jeśli to miał być zamach, to chyba najdziwniejszy ze wszystkich, z jakimi ostatnio mieliśmy do czynienia. 40-letni mężczyzna dwukrotnie uderzył swoim samochodem w auto należące do ambasadora Ukrainy , które było zaparkowane przed gmachem ambasady. Ambasadora nie było w chwili ataku w pojeździe.Wiadomo, że obecni na miejscy brytyjscy policjanci ostrzelali samochód atakującego, który wkrótce potem został zatrzymany i przewieziony do szpitala. Nie stwierdzono jednak u niego żadnych obrażeń. Policja nie poinformowała, kim jest sprawca. Wiadomo tylko tyle, że na razie postawiono mu żadnych zarzutów. Incydent nie jest też traktowany jako terrorystyczny źródło: kyivpost.com