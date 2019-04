Katarzyna Grochola w tajemnicy wzięła ślub! "To mój mąż. Ostatni. Już ostatni!!!"

Katarzyna Grochola niedawno wzięła ślub • Fot. Instagram / Katarzyna Grochola

atarzyna Grochola niedawno założyła konto na Instagramie, jednak bardzo dba o swoją prywatność. Dlatego też dopiero teraz wyszło na jaw, że pisarka ponownie wyszła za mąż. I to aż... 9 miesięcy temu. Kim jest jej wybranek?Pisarka zdradziła sekret w programie "Dzień dobry TVN" , w którym zaprosiła dziennikarzy do swojego domu w Milanówku. Okazało się, że mężem 61-letniej Katarzyny Grocholi jest Stanisław Bartosik – ceniony puzonista. Para wzięła ślub 9 miesięcy temu.– Zobaczyłam Stanisława na schodach i... nazwiskiem mi się przedstawił. Zapytałam czy ma jakieś imię... On mnie zapytał, czy może mnie pocałować! To mnie tak strasznie rozśmieszyło, że się zgodziłam. To było kapitalne – mówiła Grochola w programie. Jak dodała ich przyjaciele już dawno chcieli ich połączyć. – Tylko ty miałeś jakieś inne interesy – zwróciła się ze śmiechem do męża. – Pierwsze słyszę! – odparł uśmiechnięty Bartosik.Grochola nie ukrywa, że jest bardzo zakochana. – Zawsze jest miejsce na miłość, zawsze i wszędzie. Jaka jest różnica w zakochaniu się przed dziewiętnastką, a po 60-tce? To bardzo przyjemne uczucie – stwierdziła. Z kolei na Instagramie napisała pod zdjęciem z mężem: "To mój mąż. Ostatni. Już ostatni!!!".Miłość skłoniła Grocholę do nowych projektów. Pisarka wyznała, że chce napisać kryminał, wraz z mężem planuje również nagrać wspólną płytę. Ona ma śpiewać, Bartosik – grać.Grochola i Bartosik mają trzy córki. Dwie pochodzą z pierwszego małżeństwa puzonisty, z kolei córką Grocholi jest znana dziennikarka i gwiazda TVN Dorota Szelągowska . Prowadząca "Dorota was urządzi" sama niedawno wyszła za mąż.