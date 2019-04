"To z pewnością rzadki przypadek". Prof. Longin Pastusiak o Donaldzie Trumpie, który jest jak Pinokio

Czy Donald Trump ma jakiś długofalowy plan dla USA i całego świata? Na te i wiele innych pytań odpowie książka "Donald Trump. Pierwszy taki prezydent Stanów Zjednoczonych", której autorem jest prof. Longin Pastusiak • Fot. Dominik Sadowski / Agencja Gazeta + Michael Vadon / Wikimedia Commons

K

Najnowsza książka prof. Longina Pastusiaka to klucz do zrozumienia nie tylko osobowości Donalda Trumpa, ale też przemian społecznych dokonujących się w amerykańskim społeczeństwie • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta + Dom Wydawniczy Bellona

Prof. Longin Pastusiak, historyk i politolog, były poseł i senator, to jeden z najbardziej znanych znawców spraw amerykańskich w Polsce • Fot. Dominik Sadowski / Agencja Gazeta

Donald Trump to 45. prezydent Stanów Zjednoczonych • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Donald Trump podczas przemówienia pod pomnikiem Powstania Warszawskiego (Lipiec 2017) • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Artykuł powstał we współpracy z Domem Wydawniczym Bellona

iedy rozpoczął kampanię wyborczą w czerwcu 2015 roku, wielu pukało się w głowę, nie wierząc, że ktoś taki może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. A jednak Donald Trump zrobił wszystkim na złość – zdobył nominację, wygrał wybory i zasiadł w Białym Domu. Dziś niemal codziennie mówi albo robi coś zdumiewającego.– Mnie osobiście jako autora biografii obecnego prezydenta USA najbardziej uderzyło to, że popełnił tak ogromną ilość błędów – mówi w wywiadzie dla naszego serwisu były poseł i senator, prof. Longin Pastusiak, historyk, politolog i amerykanista, autor wydanej w tym roku książki '' Donald Trump. Pierwszy taki prezydent Stanów Zjednoczonych ''.Wśród 45 prezydentów amerykańskich każdy miał swoją specyfikę. Grover Cleveland wcześniej jako szeryf wieszał skazańców, a słynny Ronald Reagan był kowbojem w Hollywood. Trump również ma swoje cechy charakterystyczne, które czynią go jednak wyjątkowym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych.Przede wszystkim jest pierwszym prezydentem, który nigdy nie zajmował obieralnego politycznie stanowiska. Nie służył też nigdy w wojsku. Nie miał również obycia międzynarodowego. I do dziś nie zna żadnego języka obcego.Jest bardzo egoistyczny, ma bardzo silnie rozwinięte ego. Jest pewny siebie, obraża ludzi i nie przeprasza za swoje zachowanie. Można powiedzieć, że to rzeczywiście bardzo oryginalna postać w historii Stanów Zjednoczonych.Mnie osobiście jako autora biografii Donalda Trumpa najbardziej uderzyło to, że popełnił tak ogromną ilość błędów. ''The Washington Post'', bardzo prestiżowy dziennik amerykański, prowadzi rejestr pomyłek prezydenta i przez ponad dwa lata jego zasiadania w Białym Domu, naliczył prawie 9900 błędów. Muszę powiedzieć, że jest to rzadki przypadek.Oczywiście, ale dla Trumpa jest to regułą i on nigdy nie przeprasza za swoje błędy, chociaż czasami są one szokujące. Ostatnio oświadczył, że jego rodzina pochodzi ze Szwecji, co nie jest prawdą, bo pochodzi z Niemiec. Najgorsze, że nie ma żadnych skrupułów w wygłaszaniu takich kłamstw. Jest to więc jedyny tego typu prezydent w dziejach USA.Też nie kryję zdziwienia, że na najwyższym stanowisku na świecie, bo przecież Stany Zjednoczone są supermocarstwem, zasiada człowiek, który nie jest kompetentny, popełnia tyle błędów i nie przyznaje się do nich, ma rozbudowane nadmiernie ego, obraża ludzi i nie myśli o bezpieczeństwie na świecie, a jedynie o wąsko pojętych interesach amerykańskich.Co Pan ma na myśli?Donald Trump kandydował na prezydenta w okresie pewnego kryzysu stosunku społeczeństwa amerykańskiego do władzy prezydenckiej. Wtedy znaczna część obywateli, zwłaszcza tych w małych stanach i z biedniejszych środowisk, odczuwała skutki kryzysu gospodarczego, jaki wybuchł w Ameryce w 2008 roku.Bazując na niezadowoleniu tych ludzi, którzy padli ofiarą kryzysu gospodarczego i którzy nie zyskali wiele na wychodzeniu USA z niego, obiecał poprawę i dobrobyt. Uwierzono mu, bo w porównaniu z Hillary Clinton był nową postacią. Nie miał wprawdzie doświadczenia politycznego, ale robił wrażenie jako właściciel dużej firmy zarabiającej ogromne pieniądze.Bez wątpienia. Donald Trump to najbogatszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Wartość swojego majątku szacuje na ok. 10 mld dolarów, choć niektóre firmy finansowe wyceniają go znacznie skromniej, bo na poziomie 4-5 mld. Dla przeciętnego zjadacza chleba nie robi to jednak większej różnicy.Jako człowiek majętny dba on o interesy przede wszystkim bogatych obywateli i swoją polityką gospodarczą rzeczywiście wsparł ich, obniżając im podatki. Sam jest biznesmenem i to środowisko zyskało na jego prezydenturze. Natomiast nie za bardzo dba o ludzi gorzej sytuowanych. W końcu sam należy do klasy uprzywilejowanej, czyli elity.Jest to prezydent, który nie ma dalekosiężnego programu. Jest bardzo zmienny w swoich poglądach i nieprzewidywalny w swojej polityce. Warto zwrócić uwagę, jak często zmienia personel Białego Domu. Już 18 osób z jego najbliższego otoczenia zostało zmuszonych do opuszczenia swoich stanowisk. Nie jest to prezydent, który cechuje się stabilnością.To bardzo dziwny projekt. Trump jako pierwszy prezydent podjął się takiego zadania, żeby oddzielić Meksyk od Stanów Zjednoczonych murem. I sam zderzył się z... murem. Demokraci są przeciwni temu pomysłowi, Kongres też. Kiedy Trump zażądał prawie 6 mld dolarów na sfinansowanie tego projektu, Kongres odmówił i przyznał tylko 1,3 mld dolarów.Jest on niepopularny w USA. Uważa się, że takie ogromne pieniądze można by przeznaczyć na cele bardziej społeczne, które będą służyły interesom społeczeństwa amerykańskiego, a nie budowie czegoś, co jest sprzeczne z trendami w stosunkach międzynarodowych, kiedy kraje się jednoczą, integrują i współpracują ze sobą, a nie oddzielają się murami.Do strzeżenia granicy wysyła żołnierzy armii amerykańskiej. Mają oni postawić tamę emigrantom z Ameryki Południowej, którzy próbują nielegalnie przedostać się przez granicę do Stanów Zjednoczonych.To, że udaje mu się utrzymać bardzo niskie bezrobocie – 3,7 proc – oraz względnie wysokie tempo rozwoju gospodarki amerykańskiej – 3,5 proc. Poza tym pozytywnie oceniam jego zapowiedź modernizacji infrastruktury amerykańskiej, a więc naprawę mostów, dróg i kanałów, bo poprzednie prezydentury amerykańskie rzeczywiście zaniedbały tę kwestię.Nie widzę pozytywnych zjawisk w jego polityce zewnętrznej. Trump jest skłócony praktycznie ze wszystkimi państwami na świecie, z wyjątkiem Izraela i Arabii Saudyjskiej. Przede wszystkim rozluźnił więzi łączące Stany Zjednoczone i Unię Europejską. To samo dotyczy Ameryki Łacińskiej czy krajów azjatyckich: Japonii i Korei Południowej.Z Koreą Północną obecny prezydent USA był bardzo skłócony, bo swego czasu groził jej przecież wojną. Potem zapowiedział poprawę bilateralnych stosunków. Mimo rzekomych prób ich polepszenia tak naprawdę na razie nic się nie zmieniło.A nie jest to prawda. Trzeba pamiętać, że Hillary Clinton, rywalka Donalda Trumpa, dostała prawie 3 mln głosów więcej od niego w głosowaniu powszechnym.System amerykański rzeczywiście nie jest demokratyczny, ponieważ nie głosy obywateli, którzy idą na wybory, decydują, tylko elektorów, którzy wybierają prezydenta. W tym systemie oczywiście można uzyskać większość głosów w głosowaniu powszechnym, a mimo to przegrać wybory. Pięciokrotnie już w historii USA tak się zdarzyło.Wszelkie próby reformowania amerykańskiego systemu wyborczego, tak jak jest w Europie, w krajach demokratycznych, gdzie wyborcy głosują na określonego kandydata, spełzły na niczym, ponieważ faworyzuje on stany małe, a te stany mają większość. Zmiana konstytucji, która wymagałaby ich zgody, jest w takiej sytuacji niemożliwa.Niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu, w naszym interesie jest utrzymanie dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. USA są bardzo ważnym partnerem z punktu widzenia i ekonomicznego, bo to jest bardzo bogaty kraj, i obronnego jako najpotężniejszy sojusznik militarny.Trump traktuje Polskę jako marginalny kraj. Wprawdzie od czasu do czasu prawi duże komplementy Polakom, ale w gruncie rzeczy Polska nie jest wcale czołowym partnerem Stanów Zjednoczonych ani priorytetem w interesach amerykańskich.Polska jest o tyle ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych, że leży we wschodniej części Europy, i dlatego USA przywiązują dużą wagę do swojej militarnej obecności nad Wisłą. I to jest z punktu widzenia interesów Trumpa i jego polityki wobec Polski najważniejsza rzecz. Natomiast sprawy już gospodarcze czy polityczne odgrywają mniejszą rolę.Ambicje na pewno ma i zapowiedział, że będzie się ubiegał o drugą kadencję w wyborach prezydenckich roku 2020. Mało to, zbiera już fundusze. Do tej pory zebrał kilkanaście milionów dolarów na kampanię wyborczą. W tej chwili nie widzę po stronie republikańskiej jego rywali, natomiast szanse ma, dlatego że demokraci są bardzo podzieleni.Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili, kiedy rozmawiamy, jest ponad 20 kandydatów demokratów, którzy oświadczyli, że będą ubiegać się o prezydenturę. Takie rozbicie partii opozycyjnej ułatwi oczywiście Trumpowi zwycięstwo w przyszłych wyborach. Czy tak się stanie? To już zależy od wyborców amerykańskich. No i elektorów.