Poruszający wpis Ewy Farnej. Zdradziła, co uważa za swój największy sukces

życiu 25-letniej Ewy Farnej przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowej kariery i ocenienie, czy jest dalej wierna swoim ideałom. Na swoich stronach w mediach społecznościowych opublikowała wpis od serca, który poruszył fanów.Piosenkarka krótko mówiąc pochwaliła się tym, że jest szczęśliwa. Dlaczego? Uważa, że mimo hejtu i "presji społeczeństwa" nie zmieniła się w stosunku do siebie sprzed 13 lat. I jest dalej sobą. "Bez operacji plastycznych, sztucznych piersi, liposukcji czy pragnienia 'wyglądać jak'" – napisała na Facebooku. Wrzuciła również swoje zdjęcie z tamtego czasu."Pamiętam jak ta dziewczyna mówiła, że nie chce, by ją zniszczył showbusiness, chciała by te najważniejsze wartości się nie zmieniły i że nie będzie się siebie wstydzić. Za to jak wygląda, jak się zachowuje, co ubiera, że pochodzi z malej wioski. Za to, że w Czechach głośno mówi o tym, że jest Polką (co niestety nie jest zbyt lubiane czy popularne). Za to, że wierzy w Boga – w ateistycznym czeskim kraju. Za to, że jej mama jest jej najbliższą kumpelą nawet w okresie 'buntu'" – wyliczała w szczerym wpisie."Sukces nie zawsze trzeba mierzyć w ilości hitów na rok, czy tym, która nagroda najważniejsza. Dziś mam 25 lat i jest dla mnie ogromnym szczęściem to, że mam Was – fanów" – skwitowała na koniec określając się mianem "autentycznej Ewy".A fani nie pozostali dłużni i przyznali rację młodej artystce. "Uwielbiam cię za twoją naturalność, szczerość, dystans do siebie i za to, że jesteś po prostu sobą", "To nie jest tak, że jestem fanką i tylko właśnie dlatego, że nią jestem, napiszę: Ewa jesteś super itp. Z całą szczerością mogę podpisać się pod twoim postem", "Na scenie taka sama jak i poza sceną" – komentarzy w podobnym tonie nie brakowało. I to nie tylko w języku polskim.Przypomnijmy, że Ewa Farna przeżywa wspaniałe chwile również z powodu stanu błogosławionego. Spodziewa się dziecka, o czym również niedawno pochwaliła się w mediach społecznościowych