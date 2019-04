Michał Wiśniewski "ambasadorem" upadłości konsumenckiej. Opowiedział, jak stracił 35 mln zł

Michał Wiśniewski wystąpił w filmie, w którym opowiedział o swoim bankructwie • Screen z Kancelaria Prawna Rio / YouTube

Bartosz Świderski

M

ichał Wiśniewski jeszcze w 2010 roku był ambasadorem znanej marki samochodów, teraz spowiada się w spocie ze swojego bankructwa. Lider zespołu Ich Troje tłumaczy, jakim cudem stracił gigantyczną górę pieniędzy.Wiśniewski przyznaje, że jego problemy zaczęły się w 2001 roku, kiedy wyruszyli w spektakularną trasę koncertową. Na liczniku było 250 występów. – Firma, którą wtedy prowadziłem z Niemcami (studio w Łodzi – red.) rozliczała te koncerty – opowiada i dodaje, że Ich Troje brało wtedy od 50 do nawet 200 tys. złotych za jedno show. – To było absolutnie nie do opanowania – wyznaje z żalem.– Gdzieś na tej trasie zagubiły się faktury na blisko 2 miliony złotych – kontynuuje. Powód niedopilnowania papierów był jeden, a raczej trzy: sex, drugs and rock&roll. Potem Wiśniewski opowiada o narastających długach w związku z mieszaniem w zeznaniach podatkowych i licytacjach z komornikami. Załamuje mu się głos pod koniec wideo, kiedy wspomina o rozprawie, na której ogłoszono jego upadłość konsumencką.Film nie jest zwykłym wyznaniem przed kamerami. To spot kancelarii adwokackiej, w którym muzyk – oprócz historii swojego upadku – zachęca do szukania pomocy u ekspertów. W razie popadnięcia w spiralę zadłużenia.Pierwszym raz o swoim bankructwie piosenkarz opowiedział w 2017 roku . Wtedy jednak przepuszczenie milionów złotych tłumaczył w inny sposób. I nie było to spowodowana PIT-ami.– Czy trudno jest przehulać 35 mln zł? No pewnie, że to jest łatwe. A jak myślicie? Policzmy. Te 35 mln zarobiłem przez 10 lat. Wychodzi po 3,5 miliona rocznie. I co roku kupujesz sobie samochód za bańkę, a koledze dajesz poprzedni. No, to ile masz już baniek? 2,5. To idzie oczywiście na głupoty, no bo na co możesz stracić takie pieniądze? Tu kupisz samochód, tu samolot, tam apartamenty w Tajlandii – wyliczał dwa lata temu portalowi Weszło.com Michał Wiśniewski