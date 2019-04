Do Polski wjeżdża nowe Volvo S60. Będą zauważalnie tańsze niż pojazdy konkurencji

Nowe Volvo S60 to najbardziej sportowy model w ofercie szwedzkiego producenta. • Fot. materiały prasowe

Warszawie w ostatnich dniach miała miejsce prezentacja nowego modelu Volvo S60. Ciekawostką jest fakt, że auta te powstają w Stanach Zjednoczonych i będą dostępne wyłącznie z silnikami benzynowymi lub hybrydowymi. Jak zapewnia dystrybutor, nowe S60 będą tańsze o kilkadziesiąt tysięcy złotych od konkurencyjnych aut w tym segmencie.S60 zachwalany jest jako najbardziej sportowy model w ofercie szwedzkiego producenta. Choć może polityczniej byłoby napisać szwedzkiej marki, bo jeśli chodzi o produkcję S60, to w całości została przeniesiona do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem dystrybutora nowe S60 mają być od 40 do nawet 55 tysięcy tańsze niż konkurencyjne pojazdy z segmentu średniej wielkości sedanów premium.Czyli ile będą kosztować? Pierwsze pojazdy już trafiły do dilerów, więc ceny nie są tajemnicą. Można wybierać pomiędzy trzema wersjami silnikowymi: T4 FWD 190 KM kosztuje od 165 000 zł, T5 FWD 250 KM od 178 650 zł, a T5 AWD od 188 650 zł. Pod koniec roku do oferty dołączą także modele T6 AWD 310 KM i T8 plug-in hybrid 390 KM. Nie przewidziano natomiast dla S60 żadnych silników diesla Wszystko dlatego, że Volvo stawia na ekologię, stąd ukłon w kierunku silników hybrydowych. Zdaniem Arkadiusza Nowińskiego , prezesa Volvo Car Poland w globalnym ujęciu na całkowitą rezygnację z diesli trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. – W międzyczasie można wziąć popcorn i obserwować, jak silniki na olej napędowy wycofują się rakiem, wypierane przez hybrydy, będące etapem przejściowym w oczekiwaniu na auta całkowicie elektryczne – twierdzi Nowiński.Volvo S60 świetnie wpasowuje swoim wyglądem w nową linię pojazdów szwedzkiego producenta. Zwracają uwagę charakterystyczne światła przednie LED przypominające leżącą literę T są niemal identyczne jak w prezentowanym wcześniej V60 Cross Country . Tyłu auta też nie da się pomylić z żadną inna marką, i to nie tylko dlatego, że na klapie bagażnika jest duży napis Volvo.Również środek nie odbiega od tego, do czego przez lata zdążył nas przyzwyczaić szwedzki producent. Wnętrze jest funkcjonalne niczym meble z IKEI. Kokpit samochodu jest niczym szwedzki stół – wszystko jest pod ręką, wybieramy co chcemy z przebogatej palety możliwości. A wszystko podane jest w wyjątkowo wykwintnym stylu. Tu nie ma świecących ekranów i zbędnych wodotrysków – takie dodatki nie są w Volvo do niczego potrzebne.Już podstawowe wersje S60 są całkiem nieźle wyposażone. W First Edition otrzymamy bez dopłaty m.in. pakiet R-Design, 18-calowe koła, automatyczna skrzynię biegów, skórzaną tapicerkę, nawigację, nagłośnienie High Performance, czujniki parkowania, tempomat, dwustrefową klimatyzację, elektryczną regulację fotela kierowcy i elektrycznie składane lusterka.Dodatkowo auta są przygotowane pod system Android Auto/Apple Car Play, Volvo On Call oraz mają bogaty pakiet systemów bezpieczeństwa. To ostatnie jest o tyle ważne, że S60 jest najbardziej sportowym samochodem w ofercie Volvo , w topowej wersji osiąga "setkę" w zaledwie 4,7 sekundy.Kierowca w swoim Volvo będzie otoczony przez całą masę aktywnych systemów bezpieczeństwa. Samochód sam zadba o utrzymanie toru jazdy i bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas auta. Przypadkowa stłuczka? W Volvo trzeba się o nią naprawdę postarać. ale gdy już do niej dotrze, kierowca i pasażerowie powinni wyjść z niej bez szwanku.Według statystyk polscy przedsiębiorcy najczęściej wybierają samochody z silnikami dwulitrowymi, przednim napędem, automatyczną skrzynią biegów i coraz częściej z silnikami benzynowymi. Volvo ma nadzieję, że S60 idealnie trafi w gust Polaków. Volvo S60 ma przyciągać nie tylko wyglądem, wyposażeniem i osiągami, ale też ceną.Polska premiera nowego S60 miała miejsce w Volvo Car Warszawa, mieszczącym się w samym centrum stolicy. To o tyle ciekawe, że auto zostało umieszczone na pierwszym piętrze budynku przy pomocy specjalnego podnośnika. Do salonu Volvo S60 wjechało przez... okno.