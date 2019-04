Macron złożył deklarację po pożarze Notre Dame. Padły ważne słowa

Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę katedry Notre Dame. • Fot. Facebook.com / Emmanuel Macron

związku z pożarem katedry Notre Dame Emmanuel Macron zmienił swoje plany. Prezydent Francji pojawił się na placu przed świątynią i wygłosił przemówienie, w którym zapowiedział, że cenny zabytek zostanie odbudowany. Polityk przyznał też, że budowla, która stanęła w płomieniach, to "centrum naszego życia". Strażakom udało się uratować konstrukcję liczącej 850 lat katedry Notre Dame. Akcja gaszenia pożaru trwała około 9 godzin. W nocy na miejscu zdarzenia pojawił się Emmanuel Macron, który miał wystąpić w orędziu do narodu ws. protestu tzw. żółtych kamizelek, ale pojechał prosto na miejsce pożaru. "Podobnie jak wszyscy moi rodacy dziś wieczorem jestem smutny, widząc jak pali się część nas wszystkich" – napisał wcześniej na Twitterze.Na wstępie prezydent Francji podziękował strażakom, którzy walczyli o ocalenie zabytku. Przyznał, że "udało się uniknąć najgorszego". – To szczególnie trudne dla katolików na całym świecie, zwłaszcza, że jest teraz Wielki Tydzień – dodał.Dalej Macron przekonywał, że Notre Dame to nie tylko sam budynek – to "nasza historia, literatura, wyobraźnia". – To miejsce, w którym przeszliśmy tyle ważnych chwil: nasze epidemie, nasze wojny, nasze wyzwolenia – wymieniał. Przywódca zwrócił też uwagę na cenne zabytki, które znajdują się we wnętrzu budowli.Podczas wystąpienia prezydent Francji złożył ważną deklarację. Zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana. Macron wyjaśnił, że będzie w to zaangażowana społeczność międzynarodowa. – Zaapeluję o rozpoczęcie zbiórki funduszy na odbudowę katedry – zapewnił.– To projekt, który nas zjednoczy na nadchodzące lata. Będziemy musieli wykazać dużo sił – podkreślał polityk.Akcja gaszenia Notre Dame trwała do 4 nad ranem. Jasne było, że katedra z zewnątrz uległa poważnym zniszczeniom, ale dopiero teraz wiadomo, jak słynna budowla w stolicy Francji wygląda po pożarze w środku. Do sieci trafiły zdjęcia, które zrobił m.in. fotograf Philippe Wojazer