"Za rok w okolicy na pewno przybędzie nowy meczet". Ogórek przechodzi samą siebie

Magdalena Ogórek o pożarze Katedry Notre Dame: przybędzie nowy meczet. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta, Twitter.com

Bartosz Świderski

rudno się dziwić emocjom, jakie wywołał wśród ludzi na całym świecie pożar paryskiej Katedry Notre Dame. Chyba każdy, kto był w Paryżu, zwiedzał tę gotycką świątynię. Niejednego z nas łączą z tym zabytkiem osobiste wspomnienia. W poniedziałkowy wieczór wiele osób dzieliło się swoimi przemyśleniami związanymi pożarem w Paryżu. Niektórzy w tych przemyśleniach poszli daleko. Magdalena Ogórek poszybowała zaś tak, że aż... zbanowała księdza!Magdalena Ogórek swoimi przemyśleniami na temat symboliki pożaru Katedry Notre Dame w Paryżu dzieliła się w poniedziałkowy wieczór na Twitterze parokrotnie. "Właśnie skończyła się jakaś część naszej cywilizacji. Na kilka dni przed najważniejszymi Świętami dla chrześcijan" – pisała, gdy runęła iglica katedry . A po chwili zaczęła przypuszczać ataki."Tefałeny i francuskie media już wiedzą, że to z powodu renowacji" – oburzała się publicystka TVP.We wtorek już wiadomo, że w tym kierunku idzie śledztwo – francuska prokuratura przesłuchała robotników pracujących przy rozpoczętym niedawno remoncie świątyni . Przy czym prawica już orzeka, że w prawdziwość ustaleń tego śledztwa z góry nie wierzy.Tak napisał Rafał Ziemkiewicz, a współprowadząca "Wtylewizji" w TVP Info dodała: "Pod posadzką korona cierniowa Chrystusa. Za 4 dni Wielki Piątek. Woda już na pewno zalała skarbiec, gdzie spoczywa relikwia. Za to za rok w okolicy na pewno przybędzie nowy meczet. Siedzę przed tv zdruzgotana".No to najpierw zdementujmy nieprawdę z wpisu Magdaleny Ogórek – relikwie zostały uratowane, gdy tylko w katedrze pojawił się ogień. Koronę Cierniową (która do Paryża trafiła z Konstantynopola w XIII w.) osobiście wyniósł ze świątyni o. Fournier, kapelan paryskich strażaków, który przybył na miejsce zdarzenia wraz z pierwszą ekipą.Magdalena Ogórek nie miała o tym pojęcia, ale już pisała, że woda "na pewno" zalała skarbiec z Koroną Cierniową. No i "na pewno" za rok w okolicy będzie meczet.Gdy na tego typu komentarze zareagował jezuita o. Grzegorz Kramer, Ogórek zwróciła mu uwagę pełną buty, kończąc dyskusję... zbanowaniem księdza.