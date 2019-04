Rusza śledztwo ws. pożaru katedry Notre Dame. Przesłuchano już robotników

Dokładna przyczyna pożaru katedry Notre Dame na razie nie jest znana. Prokuratura wszczęła śledztwo. • Fot. Twitter.com / @Place_Beauvau

aryska prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zniszczenia Katedry Notre Dame, która w poniedziałek stanęła w płomieniach. Jak podają francuskie media, przesłuchano pracowników, którzy w ostatnim czasie przeprowadzali remont dachu budowli. Na razie oficjalna przyczyna pożaru nie jest znana.O wszczęciu śledztwa przez paryską prokuraturę informuje m.in. "Le Monde". Śledczy podobno nie biorą pod uwagę motywu przestępczego jako główną z możliwych przyczyn pojawienia się ognia.Już na początku wskazywano, że pożar mógł być skutkiem nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło podczas trwającego od lata 2018 r. remontu dachu. To ogromna inwestycja warta około 6 mln euro. Prokuratura potwierdziła, że przesłuchani zostali robotnicy, którzy wykonywali prace związane z renowacją."Le Monde" przypomina, że pożar, który wybuchł w poniedziałek, rozpoczął się na poddaszu. To tam miał zostać zaprószony ogień. Francuska gazeta podkreśla jednak, że ta część katedry spłonęła w całości, więc znalezienie ewentualnych dowodów materialnych będzie praktycznie niemożliwe.Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem i szybko okazało się, że cennej budowli w Paryżu może nie udać się uratować. Przed godz. 20 zawaliła się iglica świątyni . Akcja gaszenia katedry zakończyła się o 4 nad ranem . Szef paryskiej straży pożarnej Jean-Claude Gallet poinformował, że "można uznać, że główna struktura została uratowana". Z jego relacji wynikało, że obie potężne wieże fasady nie są zagrożone.źródło: " Le Monde