We Francji płonęła katedra Notre Dame, w Palestynie najsłynniejszy meczet. W Al-Aksa przyczyna jest znana

czy całego świata w poniedziałkowy wieczór były skierowane na Paryż, gdzie płonęła Katedra Notre Dame. Świat muzułmański natomiast z niepokojem obserwował to, co działo się w Jerozolimie. Niemal w tym samym czasie co w Paryżu ogień wybuchł także w meczecie Al-Aksa. Strażakom w porę udało się opanować pożar.Nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują dym i ogień wyłaniające się z dachu Pokoju Modlitwy Marwani i Stajni Salomona. Pożar w jednym z trzech najświętszych dla wyznawców islamu miejsc, wybuchł mniej więcej w tym samym czasie, co gigantyczny i o wiele poważniejszy w skutkach pożar w paryskiej katedrze Notre Dame Strażacy dosyć szybko opanowali pożar. Nie odnotowano poważniejszych zniszczeń, nikt nie odniósł ran. Jak pisze "Newsweek", dyrektor generalny Departamentu Spraw Meczetów w Jerozolimie stwierdził, że pożar wybuchł na dziedzińcu meczetu. Wstępne informacje mówią też, że ogień mógł zostać zaprószony przez dzieci, które tam się bawiły.Przesłuchano już także strażnika, który w czasie wybuchu ognia pełnił służbę. Mężczyzna miał poinformować śledczych, że do zdarzenia mogło dość w trakcie krótkiej przerwy podczas zmiany strażników.Meczet Al-Aksa to jedna z trzech (po tych w Mekce i Medynie) najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie. Znajduje się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym, które jest świętym miejscem judaizmu i islamu. Meczet został wybudowany w latach 660–691 na pamiątkę nocnej podróży proroka Mahometa do Tronu Bożego.