"Za tym mogą stać muzułmanie". Europoseł PiS rzuca oskarżeniami ws. pożaru Notre Dame

sprawie pożaru katedry Notre Dame paryska prokuratura prowadzi śledztwo mające ustalić przyczynę zaprószenia ognia. Jednak europoseł PiS Ryszard Czarnecki już sugeruje, kto może być sprawcą tej tragedii.– W związku z tym Francuzi po cichu, czy nawet głośno, ale prywatnie mówią, że za tym mogą stać muzułmanie, dla których jest to forma podboju Europy, ale tego we francuskich mediach głównego nurtu się nie uświadczy – tak na pytanie o reakcje Francuzów na pożar katedry Notre Dame odpowiedział w Telewizji Republika Ryszard Czarnecki.Prowadzący rozmowę Aleksander Wierzejski zapytał też o przemyślenia francuskich mediów na temat "niszczenia czterech francuskich kościołów dziennie".– Tutaj jest dość silny kaganiec politycznej poprawności, który wynika także z faktu nie ujawnienia narodowości, czy wyznania różnych przestępców, czy sprawców zbrodni, czy nawet różnych chuligańskich występów. Nie ujawnianie ich ma służyć temu, żeby nie było odwetów – stwierdził europoseł PiS.Ponadto Ryszard Czarnecki wieszczy, że to co stało się w Paryżu, może wpłynąć na wzrost poparcia dla Marine Le Pen, której środowisko sympatyzuje z PiS na arenie europejskiej.źródło: telewizjarepublika.pl