Lechia Gdańsk zabrała głos ws. aresztowania Jarosława B. "Jesteśmy głęboko poruszeni"

Lechia Gdańsk wydała oświadczenie w sprawie zatrzymania Jarosława B. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

L

echia Gdańsk wydała oświadczenie w związku z zatrzymaniem byłego piłkarza i działacza tego klubu Jarosława B. Popularny zawodnik z Gdańska i wdowiec po aktorce Annie Przybylskiej jest podejrzany o popełnienie "przestępstwa przeciwko wolności seksualnej". Klub prosi jednak o wstrzymanie się od komentarzy do czasu wyjaśnienia sprawy."Jako zarząd klubu Lechia Gdańsk jesteśmy głęboko poruszeni informacjami medialnymi dotyczącymi pana Jarosława B. Jest nam przykro, mimo że opisane fakty dotyczą spraw z życia prywatnego i nie mają związku z pracą na rzecz klubu" – czytamy w oświadczeniu klubu Lechia Gdańsk Jarosław B. został zatrzymany we wtorek rano. W jednym z luksusowych hoteli w Sopocie miał on dopuścić się brutalnego gwałtu na około dwudziestoletniej kobiecie. – Materiał dowodowy jest bardzo silny – powiedział w rozmowie z WP.pl jeden z adwokatów kobiety, Oskar Skibicki."Prosimy wszystkich o powstrzymanie się od komentowania sprawy oraz wydawania jakichkolwiek osądów do czasu zakończenia działań prowadzonych przez prokuraturę i policję . Wierzymy, że w toku postępowania wszystkie aspekty tej sprawy zostaną zbadane, a wszelkie niejasności wyjaśnione" – apelują władze gdańskiego klubu.źródło: Lechia.pl