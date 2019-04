Igor Herbut zdradził płeć swojego dziecka. Przyznał, że imię już zostało wybrane

Muzykowi urodzi się syn. • Fot. Kamila Kotusz / Agencja Gazata

okalista zespołu LemOn zostanie niedługo tatą. Muzyk wyjawił w rozmowie z Dzień Dobry TVN płeć dziecka. Napomknął też co nieco o tym, jakie imię ma nosić potomek.Igor Herbut i jego partnerka Małgorzata Dec są parą od 2013 roku. Niedawno muzyk obwieścił, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka. O dobrej nowinie wokalista poinformował na swoim profilu na Instagramie, wstawiając zdjęcia granatowych śpioszków. Kolor ubranka mógł być subtelną aluzją do płci dziecka.– Tak, zostanę ojcem. To będzie syn – powiedział na antenie TVN. Artysta dodał też, że jego partnerka znosi dobrze ciążę.Herbut zdradził również, że razem ze swoją dziewczyną wybrali już imię dla synka. – Myśleliśmy już o imieniu, ale jeszcze musi to zostać potwierdzone przez wszystkie oznaki i symbole z tego świata – zaznaczył. Ponoć imię dziecka ma mieć dla pary znaczenie symboliczne.Pod instagramowym postem, w którym muzyk napisał o wyczekiwanym przez niego dziecku, pogratulowali mu m.in. Michał Koterski i Justyna Steczkowska. źródło: Dzień Dobry TVN