Monika Przybysz

adanie przeliczenia liczby wszystkich jezior na świecie nie mogło należeć do łatwych. Estońscy i szwedzcy badacze, którzy podjęli się jego realizacji, analizowali w tym celu zdjęcia satelitarne. A właściwie analizował je za nich program komputerowy. Główną trudność stanowiło "nauczenie" maszyny odróżniania wód powierzchniowych od widocznych na zdjęciach chmur, mgieł czy cieni.Wysiłek opłacił się, a nagrodą były twarde, wiarygodne dane: Ziemia posiada 117 mln jezior. Powierzchnia każdego z nich to co najmniej 0,2 hektara. Czy to dużo? Niekoniecznie. W stosunku do powierzchni całej kuli ziemskiej - zaledwie 4 proc. W przypadku oceanów, odsetek ten jest 18 razy większy. Polskich jezior, "zabierających" zaledwie 1 proc. powierzchni kraju, jest dokładnie 7081.