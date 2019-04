Jest nowy ranking wolności mediów. Polska za Jamajką, Kostaryką i Namibią

Reporterzy bez granic oceniają, że sytuacja polskich mediów jest coraz gorsza. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

najnowszym rankingu wolności mediów Polska znalazła się dopiero na 59. miejscu. O ile lepsza pozycja mediów skandynawskich, amerykańskich czy niemieckich raczej nie dziwi, o tyle pozostawanie daleko w tyle za dopiero rozwijającymi się krajami Ameryki Środkowej i Afryki to już powód do niepokoju.Raport został przygotowany przez organizację Reporterzy bez Granic. Będąc na 59. miejscu, Polskę wyprzedzają takie kraje jak Jamajka, Mauritius, Kostaryka czy Namibia. Na pierwszych trzech miejscach rankingu znajdują się Norwegia, Finlandia i Szwecja.Pozycja Polski jest o tyle niepokojąca, że jest to kolejny spadek w tym badaniu. W porównaniu z poprzednim rokiem spadliśmy o jedno miejsce . Co ważne, jeszcze w 2015 roku Polska znajdowała się w pierwszej dwudziestce (18. miejsce). Rok wcześniej również było dobrze - byliśmy na 19. miejscu, a w 2013 roku uplasowaliśmy się na początku trzeciej dziesiątki (22. miejsce).Jako istotny problem dla polskich mediów organizacja Reporterzy bez granic wskazała m.in. rosnącą mowę nienawiści. Jak napisano, "zdaje się, że nic nie jest w stanie powstrzymać konserwatywnego rządu, który przejął władzę w październiku 2015 roku oraz jego determinacji w dążeniu, by media znów były polskie".Zwrócono także uwagę na dewastację mediów publicznych, które "przemieniono w tubę rządowej propagandy". Zwrócono także uwagę, że TVP nie toleruje pracowników o poglądach innych niż prorządowe.źródło: rsf.org