Pawłowicz strzela na oślep na Twitterze. Tym razem zaatakowała... rzeczniczkę PiS

rystyna Pawłowicz traktowana jest przez Prawo i Sprawiedliwość pobłażliwie, choć niektóre jej wypowiedzi bywały skandaliczne. Jednak we wczorajszej audycji w Trójce rzeczniczka PiS Beata Mazurek próbowała odciąć się od koleżanki z ław poselskich. Ta od razu przeszła do kontrataku. Beata Mazurek została poproszona o skomentowanie ostatnich wypowiedzi Krystyny Pawłowicz na temat strajkujących nauczycieli oraz wdowy po Pawle Adamowiczu, które zostały opublikowane w mediach społecznościowych.– Krystyna Pawłowicz nie jest członkiem PiS i ponosi odpowiedzialność za to, co publikuje na Twitterze. Wielu z nas nie inicjowałoby wielu z tych rozmów. Ocenę pozostawiam tym, którzy z Twittera korzystają – stwierdziła wicemarszałek Sejmu i rzeczniczka PiS-u.Takie próby odcięcia się od koleżanki z klubu parlamentarnego nie mogły przejść obojętnie."A co konkretnie opozycji kodziarskiej i prowadzącej rozmowę nie podoba się? Które wpisy na Twitterze konkretnie? Lewacy nigdy nie lubili moich wypowiedzi... A Panią Rzecznik proszę, by lewackich skarg na mnie, podawanych przez TVN bez dowodów, nie komentowała przeciw koleżance" – napisała w odpowiedzi do tweeta Radiowej Trójki wywołana do tablicy Pawłowicz.Na tym jednak nie poprzestała. W kolejnym wpisie poseł Pawłowicz domagała się od rzeczniczki podania przykładów rozmów, których "wielu członków partii by nie zainicjowało".Beata Mazurek nie dała wciągnąć się w publiczną dyskusję, ale widać, że niespełnienie swojej obietnicy przez Krystynę Pawłowicz o wycofaniu się z komentowania polityki , zaczyna być problemem.