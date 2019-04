W Wielką Sobotę sklepy działają krócej niż zwykle. Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy na ostatnią chwilę

Sklepy w Wielką Sobotę są czynne o wiele krócej • Fot. Rafał Mielnik

eśli jeszcze nie zrobiłeś zakupów na Wielkanoc, to teraz możesz mieć problem. W Wielką Sobotę sklepy są co prawda otwarte, ale zamykane są dużo wcześniej niż zwykle. O której?Ustawa PiS o zakazie handlu jest precyzyjna: sklepy w Wielką Sobotę (orz w Wigilię i Sylwestra) mogą obsługiwać klientów jedynie do godziny 14. Wszystko oczywiście zależy od rodzaju placówki. Jednak jeśli za ladą stanie właściciel, sklepy mogą być otwarte dłużej - tak z pewnością postąpi wielu franczyzobiorców Żabki oraz właścicieli osiedlowych sklepików.Co z marketami? One również działają krócej, ale poszczególne sieci ustaliły zamykają drzwi nawet wcześniej niż ustawa przewiduje W 2019 roku Biedronka, Carrefour, Tesco, Auchan i Kaufland będą przyjmować klientów jedynie do godziny 13. Z kolei w Lidlu zakupy zrobimy maksymalnie do 12:30. Z zakazu ograniczenia handlu wyłączone są m.in. stacje benzynowe, apteki, piekarnie, kwiaciarnie oraz sklepy związane z obsługą turystów.