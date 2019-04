Prezydent Sosnowca się "wkurzył". Na wyremontowanym chodniku pojawiły się pochwały Kaczyńskiego

Wandale zniszczyli świeżo wyremontowany chodnik na Stawikach w Sosnowcu. • Fot. facebook.com/arkadiuszchecinskipl

S

Rafał Łysy rzecznik prasowy prezydenta Sosnowca Nie chodzi o partię, o treść napisu, ale o to, jak się dba o dobro wspólne.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

osnowieckie Stawiki niedawno przeszły kosztowny remont, a już stały się "płótnem" dla wandali. Nieznani sprawcy pomazali chodnik pochwałami na cześć Jarosława Kaczyńskiego i programu 500 plus. – Głupota ludzka nie zna granic – mówi w rozmowie z naTemat Rafał Łysy, rzecznik prasowy prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.– To się musiało stać dziś w nocy – dodaje rzecznik. – To bardzo popularne miejsce, gdyby to się wydarzyło w dzień, to byśmy zauważyli – tłumaczy. Napisy o treści "Chwała Kaczyńskiemu za 500+" pojawiły się w czterech miejscach.Prezydent Arkadiusz Chęciński wrzucił emocjonalny post na Facebooka. W statusie nastroju kliknął na "wkurzony". Również w opisie czuć jego rozgoryczenie. "Polityka centralna sięgnęła bruku, a sprzątać muszą samorządy z mieszkańcami" – czytamy.– Już zwróciliśmy się do służb o zabezpieczenie monitoringu. Podzielimy się nagraniem na Facebooku – zapewnia rzecznik prezydenta w rozmowie z naTemat. Zdradził, że już obejrzano część zapisu wideo z 11 kamer w Stawikach, ale na razie nie zauważono sprawcy.Dodajmy, że zbiornik wodny i kompleks rekreacyjny Stawiki położone są przy południowej granicy Sosnowca. Zakończony w 2017 roku remont obiektu kosztował 6 mln zł.