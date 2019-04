Rozenek wywoła burzę tym wyznaniem. Na Wielkanoc powiedziała, co sądzi o Kościele

Małgorzata Rozenek-Majdan przyznała dlaczego odchodzi z Kościoła. • Fot. Instagram/ m_rozenek

ałgorzata Rozenek-Majdan powiedziała na łamach "Gazety Wyborczej" kilka gorzkich słów pod adresem polskiego Kościoła. Gwiazda TVN, a prywatnie córka wieloletniego skarbnika PiS Stanisława Kostrzewskiego sama stwierdziła, że "pochodzi z konserwatywnego domu", ale mimo to odchodzi z Kościoła. Wyjaśniła powody tej decyzji.– Nie zgadzam się na wywieranie presji na ludzi i stygmatyzowanie ich ze względu na życiowe wybory. Przeżywam, gdy słyszę zarzuty, że kliniki (in vitro – red.) niszczą zarodki, kiedy przestają być potrzebne. Dla pacjentów każdy embrion jest skarbem, bo to szansa na ciążę. Żaden z moich zarodków nie został inaczej użyty niż do transferu – powiedziała w rozmowie z " Gazetą Wyborczą Pretekstem do wywiadu była jej najnowsza książka "In vitro. Rozmowy intymne", w której opowiedziała historie ze swojego życia. Mało kto wie, że Rozenek-Majdan właśnie dzięki in vitro ma dwóch synów. Stąd na jej drodze nie raz pojawił się Kościół i słowa duchownych, którzy są przeciwni tej metodzie – Pochodzę z katolickiego domu, moi rodzice kładli nacisk na uczestnictwo w życiu Kościoła. Dla rodziców ważna była rola Kościoła w kontekście "Solidarności" i jego moralne wsparcie dawane społeczeństwu. Ale to, że ktoś coś robi dobrze, nie znaczy, że nie możemy mówić o tym, co robi źle – stwierdziła Rozenek-Majdan.Na tym nie skończyła. – Zaczęłam odchodzić od Kościoła, bo nie zgadzam się z jego stanowiskiem w wielu ważnych dla mnie sprawach, m.in. in vitro, osób LGBT czy antykoncepcji. Nie akceptuję uwikłania Kościoła w politykę, silnego wpływu na państwo, tuszowania przypadków pedofilii wśród księży – wyznała gwiazda TVN.źródło: " Gazeta Wyborcza