Co tam się wydarzyło? W programie publicystycznym w TVP... ksiądz poświęcił jajka

to myślał, że TVP Info jest tylko kanałem publicystycznym był w błędzie. Pokazała to sobotnia audycja programu "Salon dziennikarski", w którym jeden z gości – ksiądz Henryk Zieliński – zachęcił pozostałych do wspólnej modlitwy i poświęcił przyniesione do studia pisanki. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.Widzowie sobotniego " Salonu dziennikarskiego " w TVP Info mogli poczuć się zmyleni. W pewnym momencie program publicystyczny zmienił się bowiem w audycję religijną.Wszystko za sprawą inicjatywy księdza Henryka Zielińskiego, jednego z gości programu, który w pewnym momencie wstał i poświęcił przyniesione do studia pisanki. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli i odpowiadali duchownemu pozostali goście: Eryk Mistewicz, Grzegorz Górny, Magdalena Ogórek oraz prowadzący – Michał Karnowski.Na koniec ks. Zieliński dodał tajemniczo, żeby "Polaków przy wielkanocnym stole jednoczyło to, co dla nich i chrześcijan jest najważniejsze". Nie sprecyzował jednak o co chodziło. Wydarzenie nie umknęło opinii publicznej."Cóż powstaje na naszych oczach telewizja Trwam + , tylko dlaczego za nasze pieniądze bez naszej zgody", "W tym nie ma Boga. To jedynie ostentacja wiary dla pokazu samej wiary" – komentowali na Twitterze oburzeni widzowie, którzy byli świadkami katolickich rytuałów w programie publicystycznym telewizji publicznej.