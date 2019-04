Wielkanocny finał "Dance Dance Dance". Wzruszający moment podczas podczas wejścia na żywo

Fot. Facebook.com / Dance Dance Dance TVP

a finał w wielkanocną niedzielę każda z par musiała zatańczyć dwa duety oraz zachwycić widzów występem solo. W TVP 2 zakończył się program "Dance Dance Dance". Do ścisłego finału dotarli Wiktoria Gąsiewska z Adamem Zdrójkowskim oraz siostry Patricia i Victoria Kazadi. Zwyciężyła para znana m.in. z serialu "Rodzinka.pl".Gdy "Dance Dance Dance" ruszył wiosną, nie brakowało emocji - niekoniecznie tanecznych. W jury miał się znaleźć Michał Piróg, ale znany tancerz i choreograf nie wyobrażał sobie jednak, aby występować w Telewizji Polskiej. Stwierdził, że jeśli miałby zatańczyć w TVP, to tylko na jej "pożegnalnej imprezie". "Są pieniądze, które brudzą ręce" - stwierdził Piróg W trzyosobowym jury znalazł się m.in. Ewa Chodakowska, która dotąd z tańcem nie miała wiele wspólnego. Na trenerkę spłynął hejt, a ta zapewniała, że jest apolityczna. "Zdrowy styl życia jest ponad podziałami" - tłumaczyła.Po 8 tygodniach emisji programu w wielkanocną niedzielę w finale "Dance Dance Dance" znalazły się pary Wiktoria Gąsiewska z Adamem Zdrójkowskim oraz siostry Patricia i Victoria Kazadi. Finałowe tańce zostały nagrane wcześniej, ale samo ogłoszenie wyników głosowania zaprezentowano na antenie TVP2 na żywo. Na antenie doszło do paru wzruszających momentów.Zwyciężyła para Wiktoria i Adam, czyli młodzi aktorzy znani m.in. z serialu "Rodzinka.pl".Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski zdecydowali się przekazać nagrodę - 100 tys. zł - na rzecz fundacji "A kogo?" Ewy Błaszczyk , niosącej pomoc osobom w śpiączce. Wiktoria Gąsiewska, jako 6-latka, zagrał w spocie fundacji "A kogo?". Widać było, że ze łzami w oczach ogląda nagranie sprzed lat.Tuż po ogłoszeniu wyników doszło do jeszcze jednego wzruszającego momentu. Adam Zdrójkowski przejął mikrofon i wręczoną mu przed momentem statuetkę przekazał Patricii Kazadi, mówiąc, że siostry również zasłużyły na nagrodę. Organizatorzy show przewidzieli również nagrodę za 2. miejsce - 10 tys. zł. Siostry Kazadi przekazały tę kwotę fundacji "Nasze Dzieci" działającej przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.