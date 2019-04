"Wśród skazujących Jezusa na krzyż są osoby popierające LGBT". Ksiądz Chyła znowu wywołał burzę

Ks. Janusz Chyła wywołał burzę swoim wpisem na Twitterze. Uderzył m.in. w popierających in vitro. • Fot. Twitter.com / Ksiądz Janusz Chyła

czasie świąt duchowni lubią wzmocnić przekaz i odważniej głosić własne tezy. Ksiądz Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, postanowił uderzyć we wszystkich, którzy popierają aborcję, in vitro i społeczność LGBT. Ksiądz Janusz Chyła konto na Twitterze założył kilka lat temu, by głosić ewangelię. Jego wpisy dotyczą jednak nie tylko Słowa Bożego, a również osobistych poglądów, których duchowny nie boi się wygłaszać. Przy okazji świąt ksiądz wywołał burzę jednym ze swoich postów."W gronie skazujących Jezusa na krzyż są m.in. osoby, które w Wielką Sobotę były w kościele ze święconką, a popierają aborcję, in vitro, LGBT" – stwierdził ksiądz Chyła.Duchowny jeszcze dodał kilka słów od siebie w kolejnym wpisie. "Oczywiście jest także drugi aspekt. Jezus z miłości do Ciebie i do mnie oraz każdego kto Go skazuje, oddaje życie. Celem jest nasze zbawienie. Nawrócenie oznacza, że otwieramy się na łaskę" – wyjaśnił.W czasie świąt głośno stało się również o homilii, którą w niedzielę wygłosił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź . Hierarcha w mocnych słowach skrytykował opozycję, samorządy, osoby LGBTQ i nauczycieli. Przedstawił też jasne stanowisko wobec planów ograniczenia iliczby godzin katechezy w szkołach.