Majdan uczy prowadzić 9-letniego syna Rozenek. Internauci apelują: włączcie wyobraźnie

ziewięcioletni Tadeusz, syn Małgorzaty Rozenek-Majdan, siedzi na kolanach jej męża Radosława. Ten cierpliwie uczy dziecko, jak prowadzić auto. A internauci apelują: "Włączcie wyobraźnie, proszę".W święta Małgorzata Rozenek-Majdan na Instagramie zamieściła krótki film, na którym widzimy, jak Radosław Majdan uczy jej dziewięcioletniego syna prowadzić samochód."Wewnętrzna droga. Pięć na godzinę, a poczuł się jak Lewis Hamilton od tego też są święta" – napisała pod filmem gwiazda TVN.I nie trzeba było długo czekać – natychmiast jej się dostało od internautów."Nieodpowiedzialne, nawet przy małej prędkości Pan Radosław zapięty, a dziecko? Ostatnio takiego nieodpowiedzialnego Pana zatrzymałam i kazałam dziecko zapiąć do fotelika, włączcie wyobraźnię, proszę" – zaapelowała w komentarzu jedna z internautek.Inna wypowiadała się w podobnym tonie: "Radek może jechać ok i powoli ktoś by nie daj Boże wjechał w Was z prędkością dużo wiekszą i katastrofa gotowa. Nie życzę nikomu ale myśleć trzebaaa" (pisownia oryginalna).Pod postem Rozenek wiele osób chwali też cierpliwość Radosława Majdana. "Radziu mógłby być instruktorem jazdy. Cierpliwość, spokój i opanowanie" – czytamy.