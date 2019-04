Pracownicy pojechali na wakacje, do sklepu weszli managerowie, a dyrektor kręci vloga. Oto jak JYSK podbija “internety”

Fot. materiały prasowe

Monika Przybysz

R

• YouTube / JYSK Polska

• YouTube / JYSK Polska

Artykuł powstał we współpracy z JYSK.

az na jakiś czas na internetowym horyzoncie pojawia się marka, która niepostrzeżenie wychodzi z dusznego magazynu ugrzecznionych, zachowaczych kampanii employer brandingowych i postanawia zrobić coś, co – o zgrozo – mogłoby spodobać się komuś jeszcze, niż tylko głównym managerom. Do grona “buntowników” dołącza JYSK.Jeśli jeszcze nie zdążyliście polajkować społecznościówek JYSK - zróbcie to, bo polski oddział skandynawskiego producenta mebli bardzo szybko uczy się, jak działają “internety’.Pierwszą lekcję pod tytułem: im mniej wymuszonych korpo-uśmiechów, a więcej spontanicznych wypowiedzi tym lepiej, odrobił bardzo szybko. Widać to na przykładzie ich vloga, którego ostatni odcinek poświęcono akcji "Store Takeover".Tak w skrócie można opisać ideę akcji “Store Takeover”. Do “przejęcia sklepu” na jeden dzień zostali wytypowani managerowie. Kadra zarządzająca zamieniła więc koszule na niebieskie polówki z logo JYSK, a laptopy na skanery kodów kreskowych, a następnie od otwarcia do zamknięcia dbała, aby sklep w gdańskiej Galerii Morena funkcjonował, jak co dzień.Gdzie w tym czasie byli pracownicy? Na wakacjach, a dokładniej: na kilkudniowym wyjeździe do Hiszpanii. Pobyt w Alicante był nagrodą za wysiłek włożony utrzymanie sklepu na wysokim poziomie.To nie pierwszy raz, gdy pracownicy wylegują się na plaży, a managerowie podwijają rękawy i wchodzą “na sklep”. W wypowiedzi dla portalu nowymarketing.pl dyrektor PR i komunikacji w JYSK, Aleksandra Chalimoniuk, wymieniła Store Takeover jako jedną z najbardziej udanych akcji promocyjnych w 2018 roku:– Akcją, bardzo dobrze przyjętą przez naszych klientów, był „Store Takeover”. Raz w roku pracownicy najlepszego sklepu JYSK w Polsce, w ramach nagrody wyjeżdżają na zagraniczną wycieczkę, a ich obowiązki na miejscu, na jeden dzień przejmują managerowie – dyrekcja JYSK - mówiła Chalimoniuk w podsumowaniu działań podjętych przez firmę w 2018 roku. Już wtedy ekipa JYSK zdradzała autoironiczny potencjał, czego dowodem był “trailer” akcji:Tegoroczna dokumentacja “przejęcia” na vlogu to część szerszego konceptu promocyjnego marki:– Każdy z emitowanych raz w miesiącu odcinków ma innego prowadzącego – naszymi vlogerami są pracownicy różnych oddziałów JYSK, którzy opowiadają o ciekawych inicjatywach i wydarzeniach z życia firmy. W JYSK naprawdę dużo się dzieje i zależy nam, by zaprezentować to jak najszerszemu gronu odbiorców – i to w interesującej, przyciągającej formie - mówiła Chalimoniuk.Należałoby jeszcze dodać: niewymuszonej. Pracownicy JYSK “wyrywani” do wypowiedzi przed kamerą nie sprawiają wrażenia, jakby znaleźli się tam za karę, a ci, którym dane było prowadzić kolejne odcinki wydają się mieć z tego tytułu niezłą frajdę.Z kolei ci, którzy efekty tej pracy oceniają nie muszą obawiać się uczucia lekkiego zażenowania, które niekiedy towarzyszy podziwianiu efektów tego typu korporacyjnych “ustawek”. Przeciwnie: wystarczy kilkanaście sekund filmiku, w którym dyrektor Piotr Padalak, biegając po Gdyni z selfie-stickiem opowiada o początkach firmy w Polsce, aby zapałać do niego i całej ekipy “Jutlandzkich Magazynów Sypialnianych” właściwą tylko chyba tylko dla społeczno-internetowego środowiska mieszanką sympatii, ironii i rozczulenia.Fakt, że JYSK traktuje swoich pracowników oraz klientów jak ludzi (czytaj: jednostki, które potrafią zrozumieć żart i niekoniecznie muszą żywić się letnią PR-ową papką) ma podłoże pragmatyczne: zaopiekowany sprzedawca, zaopiekuje się kupującym, co w dobie postępującej robotyzacji naszego życia ma paradoksalnie coraz większe znaczenie:– Niezwykle ważną rolę w budowie optymalnego doświadczenia klienta odgrywa wewnętrzna kultura organizacji – nastawienie oraz zaangażowanie pracowników. Technologia i cyfryzacja są niezbędne, jednak naszym najważniejszym zasobem będą pracownicy. W wielu branżach to właśnie oni znajdują się na pierwszej linii, w punkcie styku klienta z marką – komentowała dla nowegomarketingu.pl Joanna Kalinowska, dyrektor marketingu i sprzedaży, JYSK Polska.Chcecie sprawdzić, jak “wygląda wewnętrzna kultura organizacji” w JYSK? Trudno w to uwierzyć, ale chcecie. JYSK robi to dobrze.