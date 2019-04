Co zrobić, gdy zapomni się własnego numeru telefonu? Oto kilka sposobów, które go przypomną

Czasami zdarza się, że nie pamiętamy własnego numeru telefonu. Co zrobić, żeby urządzenie nam go przypomniało? • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

N

iemal każdy pamięta swój pierwszy numer telefonu. I jeśli nie zmienił się on do tej pory, to ma się ogromne szczęście, bo kolejny jest już o wiele trudniej zapamiętać. Wtedy z pomocą przychodzi technologia, która przypomni, jaki ma się obecnie numer.Czy zdarzyło się wam szukać w swoich notatkach lub prosić znajomego o pomoc, gdy ktoś poprosił was o numer telefonu? Okazuje się, że takie sytuacje dzieją się dość często. Nic dziwnego, nie każdy ma pamięć do liczb, a już w ogóle do ich ciągów.Gdy dodamy do tego jeszcze częste zmienianie operatora i numeru mamy do czynienia z niezłą łamigłówką pamięciową. Wtedy z pomocą przychodzi technologia, która w zależności od operatora i rodzaju sprzętu, oferuje inny sposób, który przypomni nam własny numer telefonu.Przede wszystkim operatorzy dają możliwość przypomnienia numeru telefonu poprzez specjalny kod ekspresowy SSD. Wystarczy wejść w książkę telefoniczną, wpisać do na klawiaturze i nacisnąć przycisk Zadzwoń. W Play to kod *121#, w T-Mobile *100#, Plusie *132#. Po wysłaniu kodu w informacji zwrotnej dostajemy swój numer telefonu.Z kolei Orange nie ułatwia tego zadania swoim użytkownikom. W tej sieci należy zadzwonić pod numer *555 i po odsłuchaniu wiadomości i wciśnięciu przycisku "2" dostajemy dopiero nasz numer.Czasami własny numer telefonu jest już wpisany w książce telefonicznej telefonu, na karcie SIM. Tak się dzieje zwłaszcza, gdy zmieniamy numer przechodząc do innego operatora i bierzemy nowy telefon z salonu z przypisanym już do niego numerem.Niektóre smartfony opcję sprawdzenia numeru mają już wprowadzona do oprogramowania. Wystarczy wejść w "Ustawienia", następnie "Informacje o telefonie" i w zakładkę "Status".