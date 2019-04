Padł historyczny rekord. Oto najszybsza bramka w historii angielskiej ligi

Shane Long – strzelec najszybszej bramki w historii Premier League. • Zrzut ekranu z Twitter.com / @JareKolinski

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ysoki pressing od samego początku bardzo się opłaca. Przekonał się o tym napastnik Southampton Shane Long, który w meczu ligowym z Watford dzięki błyskawicznemu przejęciu zdołał pokonać bramkarza Bena Fostera i posłać piłkę do siatki w rekordowym czasie niespełna ośmiu sekund. Tę akcję po prostu trzeba zobaczyć!Shane Long został we wtorek strzelcem najszybszego gola w historii Premier League. Pokonanie w meczu ligowym bramkarza zespołu z Watford – Bena Fostera – zajęło mu dokładnie 7,69 sekundy. To absolutny rekord Wcześniejszy rekord należy do zawodnika Tottenhamu Ledleya Kinga, który w grudniu 2000 roku zdobył bramkę w meczu z Bradford w 9,82 sekundy. W jaki wiec sposób Longowi udało się strzelić tak szybko?Tuż po rozpoczęciu spotkania przy piłce byli zawodnicy z Watford. Long szybko doskoczył do środkowego obrońcy Craiga Cathcarta, do którego posłano pierwszą piłkę. Cathcart chciał przenieść ją do przodu, w pole karne Southampton, ale długie podanie zablokował Long, który następnie popędził na bramkę Watford. Z pokonaniem zaskoczonego Fostera nie miał kłopotów.Niestety piłkarski wyczyn Longa nie przyniósł zwycięstwa jego drużyny . Oba zespoły podzieliły się tego dnia punktami po wyrównującej bramce Andre Graya w 90. minucie. W gorszym położeniu jest Southampton, który obecnie wlecze się w dole tabeli i dzieli go jedynie 6 punktów od strefy spadkowej. Watford natomiast jest na siódmym miejscu tuż za Arsenalem i Manchesterem United.