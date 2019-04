Najstarsze drzewo na świecie ma 9,5 tys. lat i rośnie w Szwecji. To na zdjęciu nie miało takich ambicji

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro • Fot. naTemat.pl

Monika Przybysz

M

amy rok 2019. Jeśli dzisiaj wybierzecie się do marketu ogrodniczego i kupicie sadzonkę świerku pospolitego macie szansę hodować ją może przez kilkadziesiąt lat. Jeśli wybierzecie wystarczająco żywotny egzemplarz, na podlewanie drzewka załapią się może jeszcze wasze dzieci. Raczej nie macie szans na powtórzenie sukcesu "Old Tjikko".Tak nazwano najstarsze drzewo na świecie zostało zlokalizowane w 2004 roku. Jako pierwszy zbadał je profesor Leif Kullman, wykładowca geografii fizycznej na uniwersytecie Umeå i zadeklarowany miłośnik czworonogów. Najstarsze drzewo świata zostało bowiem imiennikiem psa husky, którym opiekuje się profesor.Jak to możliwe, że świerk, bądź co bądź, pospolity rośnie tak długo? Istotną rolę gra tu szczęśliwy zbieg okoliczności geograficzno-klimatycznych. Niskie temperatury i wiatry skutecznie zahartowały Old Tjikko.