Adršpach to mekka wspinaczy. Profesjonaliści uważają tutejsze ściany z piaskowca za jedne z najtrudniejszych technicznie

Monika Przybysz

W

spinanie się po skałkach to nie to samo, co łapanie kolejnych kolorowych wypustków na ściance wspinaczkowej osiedlowej siłowni. Wciskanie palców w najwęższe szczeliny i wyłamywanie stawów, aby zmieścić się w najpłytszych zagłębieniach - tak wygląda profesjonalna wspinaczka na najwyższym poziomie.Jeśli nie możecie sobie wyobrazić, jak to możliwe, że "ludzie-pająki" potrafią dotrzeć na szczyty niemal pionowych ścian skalnych wybierzcie się na wycieczkę do czeskiego skalnego miasta niedaleko Adršpach. Tamtejsze skały z piaskowca zostały uznane przez magazyn "Climbing" za najtrudniejsze tereny do wspinania się w swojej klasie.Jeśli jednak w najbliższym czasie nie macie w planach wycieczki do Adršpach, przenieście się na kilka godzin do amerykańskiego Yellowstone. Dokument " The Down Wall " to świetne, choć mocne i intensywne wprowadzenie w świat ekstremalnej wspinaczki.