"Robert, ośmieszasz się". Zandberg przypomniał Biedroniowi, w jakiej lidze gra Wiosna

ropozycja Roberta Biedronia dotycząca debaty z Jarosławem Kaczyńskim i Grzegorzem Schetyną przez tych dwóch liderów największych ugrupowań została zlekceważona. Za to z lewej strony sceny politycznej nadeszła zdecydowana riposta."Czytam, że Robert Biedroń chce wykluczyć z debaty Lewicę i Kukiza, ponieważ czuje się 'liderem'. Halo Robert, tu ziemia! Krążysz wokół progu wyborczego, masz tendencję spadkową. Nie ma powodu, dla którego ktokolwiek miałby Cię traktować wyjątkowo. Ośmieszasz się takimi zagraniami" – komentuje na Twitterze Adrian Zandberg z Razem.Przypomnijmy, że propozycję debatowania z Biedroniem liderzy Koalicji Europejskiej oraz Zjednoczonej Prawicy zignorowali. Ten pierwszy zbył lidera Wiosny przypomnieniem mu słów o "nie mieszaniu się w wojnę PiS i PO". Z kolei rzeczniczka PiS Beata Mazurek wyśmiała propozycję , nazywając ją "pomysłem na zaistnienie".Takie reakcje nie mogą zbytnio dziwić, gdyż Robert Biedroń "zaczepił" liderów bloków wyborczych z zupełnie innej ligi niż ta, w której gra Wiosna. W ostatnich sondażach przed wyborami europejskimi PiS i KE idą praktycznie łeb w łeb, a ugrupowanie byłego prezydenta Słupska walczy o to, by przekroczyć próg wyborczy.