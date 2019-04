Nie tego oczekiwano. Księża zabrali głos w sprawie geja wyrzuconego z kościoła

W sprawie geja wyrzuconego z kościoła, głos zabrała diecezja płocka. • Zrzut ekranu z Twitter.com / @ToNiePrzejdzie

o kilku dniach od skandalicznego zachowania proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku wobec homoseksualisty, który zwrócił uwagę na na niestosowność wystroju Grobu Pańskiego, głos w sprawie zabrała diecezja płocka. Nie jest to jednak głos, którego oczekiwałby wyrzucony z kościoła wierny."Zgodnie z wcześniejszą informacją przekazaną mediom, uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia br. doszło do spotkania Biskupa Pomocniczego z ks. proboszczem Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Ks. proboszcz złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące konfliktu powstałego wokół Grobu Pańskiego" – tak zaczyna się oświadczenie diecezji, opublikowane na jej stronie internetowej.Stanowisko diecezji wyraźnie nie wspiera wyrzuconego z kościoła homoseksualisty, a w roli ofiary stawia agresywnego proboszcza."Ponadto informuję, że ks. proboszcz zawiadomił Policję o zajściach w świątyni parafialnej. Zgłoszenie zostało przyjęte. Jako strona kościelna czekamy na zakończenie postępowania. Pragnę nadmienić, że w tych dniach były kierowane pod adresem ks. proboszcza groźby nawołujące do fizycznej przemocy wobec niego, w tym zagrażające jego życiu. Ks. proboszcz nie skorzystał z zaproponowanej przez Policję ochrony osobistej" – twierdzi dalej diecezja.Na koniec, kościelny organ wyraził nadzieję, że "okres paschalny sprzyjać będzie wyciszeniu złych emocji i pozwoli obiektywnie ocenić zaistniałą sprawę". O wyrzuceniu z kościoła wiernego oraz agresji proboszcza płockiej parafii nie ma ani słowa.Przypomnijmy, Mateusz Goździkowski zwrócił proboszczowi uwagę, że wystrój Grobu Pańskiego, na którym wśród grzechów umieszczono takie hasła jak "LGBT", "Gender" i "Zboczenia" jest niewłaściwy, i że stygmatyzował osoby LGBT.Ten podarł tęczowe flagi, które wetknął w kwiaty obok grobu. Gdy mężczyzna przyznał się do swojej orientacji seksualnej, ksiądz ocenił, że ma do czynienia ze zboczeńcem, którego trzeba leczyć i wyrzucił go za drzwi