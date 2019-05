Są urocze, ale potrafią też pobrykać. Spacery z alpakami to genialna opcja na weekendowe popołudnie

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro • Fot. naTemat

pacer z alpaką - tymi słowami wyciągniecie z domu nawet najbardziej zagorzałego domatora. A jeśli dodacie, że podczas przechadzki będziecie prowadzić na smyczy, niczym puchatego psa z absurdalnie długą szyją, sukces gwarantowany.Alpaki to bliskie kuzynki lam, jednak zdecydowanie lepiej od nich wychowane: nie plują na swoich opiekunów, są mniej uparte przez co łatwo poddają się tresurze. Ze względu na swoje spokojne usposobienie często wykorzystuje się je w pracy terapeutycznej. Alpakoterapia to jedno z narzędzi pracy z osobami autystycznymi.W Polsce znajduje się kilka farm, w których alpaki hodowane są ze względu na swoje miękkie futro (jedno zwierzę dostarcza rocznie 3-4 kg materiału na swetry i płaszcze). Popularność zyskują jednak również mniejsze alpakaria, do których można się zgłosić, jeśli chcecie zyskać nowego puchatego przyjaciela.Oczywiście, nikt nie puści was z alpaką w samopas. To zwierzęta stadne, więc na spacery wychodzą również w grupie. Podczas godzinnej przechadzki przekonacie się jednak, że każda z nich ma swój własny charakterek. Rozbrykaną alpakę można jednak łatwo ugłaskać - najlepiej ręką, w której kryje się ulubiony przysmak.