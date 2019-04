Koniec kwalifikacji dla Kubicy. Polak rozbił bolid i wstrzymał zawody

Kwalifikacje Robert Kubica zakończył na bandzie. • Fot. twitter.com/F1

walifikacje do Grand Prix Azerbejdżanu nie okazały się szczęśliwe dla polskiego kierowcy. Na jednej z ciasnych szykan, Robert Kubica rozbił się na bandzie. Zawody przerwano, a zawodnik trafił do centrum medycznego. Do wypadku doszło pierwszej z trzech części kwalifikacji. Na okrążeniu czasowym, w jednej z ciasnych szykan toru w Baku, Robert Kubica zahaczył przednim lewym kołem o barierę, uszkodził koło wraz z zawieszeniem i wpadł z dużą prędkością na kolejną bandę.Robert Kubica wyszedł z dymiącego się bolidu o własnych siłach, ale został przewieziony do torowego centrum medycznego na rutynowe badania.Nad torem zawisła czerwona flaga, a zawodnicy musieli czekać na naprawę barier i usunięcie rozbitego bolidu w garażach. Potem podjęto decyzję o zakończeniu pierwszej części kwalifikacji. Po pół godzinie rozpoczęło się tzw. Q2.Niestety, bardzo prawdopodobne, że do startu jutrzejszego wyścigu nie uda się odbudować bolidu Polaka. Cała nadzieja w determinacji mechaników i stosunkowo małych uszkodzeniach silinka i podzespołów mechanicznych.