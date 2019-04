Marsz narodowców jednak się odbędzie. Sąd odrzucił decyzję Trzaskowskiego o zakazie

Decyzja prezydenta Warszawy ws. marszu narodowców na nic się zdała. Sąd ją odrzucił. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

ak ustaliła Wirtualna Polska, sąd, do którego odwołały się środowiska narodowe w sprawie majówkowego marszu, uznał, że decyzja prezydenta Warszawy o zakazie jego organizacji była nieuzasadniona. Zapowiedziany Marsz Suwerenności ma wystartować 1 maja o godz. 13:00 z Placu Zamkowego. W związku z decyzją sądu prawdopodobnie się odbędzie, chociaż prezydent ma jeszcze prawo odwołania do sądu apelacyjnego.Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, prezydent Trzaskowski oparł zakaz na decyzjach o ograniczeniu ruchu na trasie planowanego marszu, które to decyzje sam wcześniej wydał. – Nie ma zatem wątpliwości, że jego intencją było niedopuszczenie do odbycia się zgromadzenia, a tym samym ingerencja w wolność zgromadzeń. Nie jest to pierwszy raz, kiedy prezydent wolność zgromadzeń ogranicza – podkreślał adwokat Marcin Iwanowski reprezentujący organizatorów marszu.Marsz przejdzie z ol. Zamkowego Krakowskim Przedmieściem do ulicy Jasnej przed przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Tam odbyć ma się pikieta.– Pierwszego maja mija 15. rocznica "anschlussu" Polski, mimo że 24 proc. Polaków tego nie chciało. Chcemy tego dnia zorganizować wielki Marsz Suwerenności – tłumaczył Janusz Korwin-Mikke, który wraz ze swoją partią będzie współuczestnikiem Marszu.źródło: wp.pl