Swastyka na pomniku pamięci dziecięcych ofiar II WŚ. "Co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego zrobić?"

Pomnik Martyrologii Dzieci w Łodzi upamiętnia tragiczne losy polskich dzieci i młodzieży w trakcie II wojny światowej • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

toś zbezcześcił pomnik upamiętniający tragiczne losy polskich dzieci i młodzieży w trakcie II wojny światowej w Łodzi. Namazano na nim swastykę oraz nazwisko znanego koszykarza Marcina Gortata. Wyznaczono nagrodę za pomoc w znalezieniu sprawcy.Pomnik Martyrologii Dzieci w Łodzi, zwany też Pękniętym Sercem, znajduje się w parku im. Szarych Szeregów. W czasie II WŚ niedaleko tego miejsca znajdował się największy na świecie obóz dla dzieci i młodzieży – To profanacja. Przecież chodzi o miejsce pamięci martyrologii najbardziej niewinnych ofiar, dzieci. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego zrobić? – mówiła "Wyborczej" Joanna Podolska, dyrektorka Centrum Dialogu im. Marka Edelmana."Porażający obraz wandalizmu! Pomnik Pękniętego Serca poświęcony Martyrologii Dzieci w Łodzi zbezczeszczony. Swastyka na pośladkach zamordowanego dziecka i wielki napis... Jestem wstrząśnięty bezmiarem głupoty i bezczelności tego, kto to zrobił!" – napisał na Twitterze miejski radny Marcin Gołaszewski.Sprawą już zajęła się policja, a pomnik już został wyczyszczony. Poszukiwany jest jednak autor bazgrołów - wyznaczono 1000 zł nagrody za wskazanie sprawcy Źródło: lodz.wyborcza.pl