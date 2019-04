Horror w Suwałkach. 14-latka urodziła, a 16-latek jest podejrzany o zakopanie zwłok noworodka

Policja znalazła zwłoki noworodka. Prokuratura uważa, że ojcem dziecka jest 16-latek. Matka ma 14 lat. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

rokuratura Rejonowa w Suwałkach postawiła zarzut zbezczeszczenia zwłok 16-latkowi. Chłopak miał zakopać w pobliżu domu zwłoki noworodka. Matka dziecka kilka dni wcześniej trafiła do szpitala, dziewczyna ma 14 lat – podaje RMF FM.Tydzień temu 14-latka trafiła do szpitala w Suwałkach z silnymi bólami brzucha. Lekarze stwierdzili, że dziewczyna niedługo wcześniej urodziła dziecko. Z miejsca poinformowano o zdarzeniu policję . Ta rozpoczęła poszukiwania dziecka.Zwłoki noworodka znaleziono w czwartek. Dziecko było zakopane w pobliżu domu, w którym mieszkała 14-latka, na sąsiedniej opuszczonej posesji. Policja ustaliła, że prawdopodobnie zakopał je 16-latek, przypuszczalnie ojciec dziecka. Chłopakowi postawiono zarzut zbezczeszczenia zwłok, za co grozi do 2 lat więzienia. To nie wszystko, musi liczyć się także z karą za obcowanie cielesne z nieletnią poniżej 15. roku życia. Prokuratura ustaliła, że dziecko urodziło się żywe. Nie wiadomo, czy zmarło później, a jeśli tak, czy zgon był z przyczyn naturalnych. Na razie nie można bowiem wykluczyć żadnej opcji, także tej, że noworodek został zakopany żywcem.To kolejna sytuacja, która pokazuje, że poziom edukacji seksualnej w polskich szkołach jest na żenująco niskim poziomie. Na początku roku w Chojnicach dziecko urodziła... 13-latka . Ojcem dziecka jest prawdopodobnie 19-latek, z którym dziewczyna miała spotykać się od dłuższego czasu. Śledczy prowadzą w tej sprawie postępowanie dotyczące obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15. roku życia. Przestępstwo to jest zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.Źródło: RMF FM