Kulisy śledztw i tajemnice CBŚ. Tak przenikały się struktury mafii i policji w Polsce na przełomie wieków

Pieniądze, miłość i śmierć - książka Policjanci i gangsterzy jak w soczewce skupia brutalne poczynania półświatka przełomu wieków, brzemienne w skutki romanse i płynne przenikanie się struktur mafii i policji • Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta

Krzysztof Wójcik Fragment książki "Policjanci i Gangsterzy", Dom Wydawniczy REBIS – Ale jak to zrobimy, żeby nic nie podejrzewał? – dopytywał „Kierownik”. – Walery nie jest w ciemię bity. Jak mu powiemy, żeby jechał z nami, to od razu nabierze podejrzeń. Wie, czym się zajmujemy. Nie wsiądzie do samochodu.

– Dlatego ubijemy ich wszystkich.

– Elenę i tego małego też? – nie dowierzał „Aleks”.

– Jak wszystkich, to wszystkich. – „Willy” wydmuchiwał kółka dymu z cygara, które lubił trzymać trzema palcami prawej ręki i patrzeć, jak żar kurczy zwinięte liście tytoniu.

Krzysztof Wójcik to dziennikarz, który dwukrotnie zdobył nagrodę Grand Press. Jego najnowsza książka "Policjanci i Gangsterzy" stanowi zbiór najciekawszych historii z polskiego półświatka • Fot. Beata Kitowska / Wikimedia Commons + Dom Wydawniczy REBIS

Krzysztof Wójcik Fragment książki "Policjanci i Gangsterzy", Dom Wydawniczy REBIS Szewczakowa słuchała poleceń porywaczy. Pojechała Morską, a potem skręciła w Chylońską. Serpentynami jechała na Pogórze i w stronę Rewy. Porywacz odezwał się po kilku minutach.



– Teraz musisz jechać w stronę Pierwoszyna. Tam skręcisz na Puck. Musisz stanąć w widocznym miejscu na rynku. Czekaj na telefon. Mam nadzieję, że nie ciągniesz za sobą ogona. Dobrze wiemy, że współpracujecie z psami. Dlatego cena wzrosła do trzystu pięćdziesięciu tysięcy zielonych. Jeśli nadal będziecie robić jakieś numery, to zapłacicie jeszcze więcej albo Monika w ogóle nie wróci do domu. Nie będzie litości. Pamiętaj!

Artykuł powstał we współpracy z Domem Wydawniczym REBIS

rutalne mordy, spektakularne zamachy, plaga porwań i wybuchające regularnie na ulicach bomby. Tak wyglądał w Polsce przełom wieków, gdy szerzyły się wojny gangów, a raczkować zaczynało powołane do walki z przestępczością zorganizowaną Centralne Biuro Śledcze. Kulisy tej wojny opisuje książka "Policjanci i Gangsterzy".Przeprowadzając wywiady z funkcjonariuszami policji oraz skazanymi przestępcami, Krzysztof Wójcik – reporter, dwukrotny zdobywca nagrody Grand Press, autor "Psów Wojen", w których soczyście opisał ciężką służbę najemników – tworzy odrażający, a zarazem fascynujący portret rozkwitającego po upadku PRL-u polskiego "podziemia".Jak tłumaczy we wstępie autor, inspiracją była dla niego książka "Miłość, pieniądze i śmierć" Ryszarda Dzieszyńskiego, który barwnie przedstawił losy przedwojennych przestępców II Rzeczpospolitej. Traktujący o nowszych dziejach Polski utwór Wójcika to jednak nie tyle książka historyczna, ile wpisująca się w literaturę faktu powieść sensacyjna.Mimo beletrystycznego charakteru tej opowieści autor nie musi się specjalnie wysilać, aby szokować czytelnika okrucieństwem, zbrodnie, jakich dopuścili się prawdziwi sprawcy, mówią same za siebie. Aby zobrazować, o czym mowa, wystarczy przeczytać pierwszy rozdział, gdzie zabójcy ciągną zapałki, aby zdecydować, kto odstrzeli... 11-letniego chłopca.Dalej poziom brutalności tylko rośnie. Trudno się zresztą dziwić, ponieważ główni bohaterowie tej książki to galeria przede wszystkim czarnych charakterów i to wyjątkowo odpychających. Wśród nich prym wiedzie "Willy''. Ten zwany polskim Al Capone szef gangu wsławił się skokiem stulecia na konwój Poczty Polskiej w Gdańsku w 1999 roku.Choć "Willy'' i jego banda przerażają bezwzględnością, to na wyżyny perfidii wspina się zajmujący się niegdyś porwaniami dzieci dla okupu gang... policjantów, słusznie określony ewenementem na skalę krajową. Przez 5 lat sześciu wyrachowanych bandytów w mundurach zwodziło śledczych – kolegów po fachu. Kres ich bezkarności położyły... amory.Na stronach książki poruszającej temat gangsterskich interesów nie mogło zabraknąć oczywiście ''Masy'', najsłynniejszego świadka koronnego w Polsce. Postać człowieka, którego zeznania pomogły posłać za kratki wielu groźnych kryminalistów, przewija się w historii o gangu jednorękich bandytów oplatających Trójmiasto mackami ''Pruszkowa''.Więcej o perfidnych intrygach polskich gangsterów, codziennej pracy tajniaków z CBŚ i wstrząsających tajemnicach półświatka, gdzie przenikały się struktury mafii i policji, przeczytacie w najnowszej książce Krzysztofa Wójcika. Nakładem Domu Wydawniczego REBIS " Policjanci i Gangsterzy " trafią do księgarni nad Wisłą już 14 maja.