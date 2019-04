Dramatyczne wydarzenia przed Kancelarią Premiera. Ofiara samopodpalenia trafiła do szpitala

Do próby samospalenia doszło pod budynkiem KPRM. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ieznany człowiek próbował podpalić się przed gmachem KPRM na al. Ujazdowskich w Warszawie. Niezidentyfikowana osoba trafiła do szpitala – informuje Radio Zet.Tekst jest na bieżąco aktualizowany.Z informacji podanych przez "Gazetę Wyborczą" wynika, że ofiarą samopodpalenia był mężczyzna. Według relacji świadków, oblał się on łatwopalną cieczą, a następnie podpalił. Był przytomny, kiedy zabrano go do szpitala.Jak podaje dziennikarz radia, funkcjonariusze policji otoczyli teren, zaś ofiara podpalenia trafiła do szpitala.Wstępne doniesienia podają, że nieznana osoba chciała podpalić się pod drzwiami budynku. Na miejscu zdarzenia leżą m.in. spalone ubrania oraz kartka, którą miała przy sobie ofiara.Do podpalenia doszło około godziny 14 na terenie Łazienek Królewskich, naprzeciwko głównego wejścia do kancelarii."Na miejscu podpalenia policja zabezpieczyła teren. Nie wiadomo dlaczego doszło do tragedii" – napisał na Twitterze dziennikarz Piotr Drabik.źródło: Radio Zet