Tornado w Rumunii. • https://youtu.be/pBX6wHqgE4k

o nie jest Ameryka, takie tornado zdarzyło się w Europie. Internet właśnie zalały zdjęcia i nagrania żywiołu, który przeszedł nad regionem Calarasi w Rumunii. Tornado zepchnęło z drogi autokar, pojazd wylądował 10 metrów dalej, na polu. 12 osób zostało rannych.Te obrazy robią wrażenie. Trąba powietrzna pojawiła się 30 kwietnia w okolicach miejscowości Dragalina, zerwała około 10 dachów, przewaliła autokar.Internauci są zaskoczeni, że aż taki żywioł pojawił się w Europie. "To nie aleja tornad w USA, to dzisiejsza Rumunia!" – relacjonował serwis dobrapogoda24.pl. Tak to wyglądało: