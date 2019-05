Zjednoczona opozycja pokona PiS w wyborach do Sejmu? Polacy wymownie odpowiedzieli w sondażu

Zjednoczona opozycja byłaby zdolna odsunąć PiS od władzy - wynika z najnowszego sondażu Pollstera dla "Super Expressu". • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

ielu przyznaje Grzegorzowi Schetynie to, że przynajmniej na wybory do Europarlamentu potrafił zjednoczyć opozycję. Najnowszy sondaż pokazuje, czy Koalicja Europejska miałaby szansę z PiS także w jesiennych wyborach parlamentarnych.Pesymiści twierdzą, że taki sojusz nie przetrwa do jesieni. A nawet jak przetrwa, nie sposób będzie w rządzie pogodzić interesów partii o radykalnie różnych programach. Jednak wyborcy opozycji mimo wszystko wciąż wydają się dawać premię za jedność. W myśl zasady, że głównym celem jest odsunięcie PiS od władzy.Najnowszy sondaż pracowni Pollster dla "Super Expressu "pokazuje, że tylko zjednoczona opozycja byłaby w stanie pokonać PiS w krajowych wyborach do Sejmu i Senatu.Zbadano dwa warianty. W pierwszym partie opozycyjne idą do wyborów samodzielnie. Na PiS zagłosowałoby 39 proc. Polaków, a na PO 26 proc. Wiosna Roberta Biedronia może liczyć na 11 proc. poparcia, Kukiz'15 na 7 proc. Pod progiem wyborczym znalazłyby się SLD, PSL i KORWiN – po 4 proc. poparcia. Śladowe poparcie uzyskały Nowoczesna (2 proc.), Partia Razem (1 proc.), Teraz (1 proc.) i Zieloni (1 proc.).W drugim opozycja idzie na wybory parlamentarne zjednoczona. PiS znów notuje 39 proc., Koalicja Europejska jest tuż za prawicą z 36-proc. poparciem. Za to Wiosna Roberta Biedronia ma 11 proc. poparcia. Gdyby porozumiała się po wyborach z KE, oznaczałoby to prawdopodobne oddanie władzy przez PiS. W tym wariancie Kukiz'15 może liczyć na 8 proc., KORWiN na 4 proc., a Partia Razem na 2 proc.W innym sondażu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 26 maja PiS wygrywa z Koalicją Europejską w stosunku 40:38 . Badanie przeprowadzono na zlecenie Radia Zet i "Newsweeka".źródło: " Super Express