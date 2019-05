PiS trzyma rywali na dystans, ale różnica jest mała. Nowy sondaż przed wyborami do PE

Jarosław Kaczyński może być zadowolony z wyników nowego sondażu przed wyborami do PE. PiS wyprzedza Koalicję Europejską. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

42,1 proc. Polaków zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Taki wynik dał partii Jarosława Kaczyńskiego pozycję lidera.W sondażach przed zbliżającymi się wyborami do PE wyniki wypadają różnie. W większości przypadków do jednak PiS zajmuje pierwsze miejsce. Tym razem ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego także znalazło się na pozycji lidera z poparciem na poziomie 42,1 proc.Drugą lokatę zajęła Koalicja Europejska z nieznacznie gorszym wynikiem (36,9 proc.). Podium zamyka Wiosna Roberta Biedronia, na którą chce głosować 7,7 proc. ankietowanych.Na kolejnych miejscach znalazły się: Konfederacja: KORWiN, Liroy, Braun Narodowcy (3,8 proc.) oraz Lewica Razem (2,9 proc.). Pozostałe ugrupowania uzyskały poparcie wynoszące 0,6 proc.Jeśli przeliczymy wyniki na mandaty PiS mógłby liczyć na 23 miejsca w Parlamencie Europejskim (24 jeśli dojdzie do brexitu), Koalicja Europejska na 21, Wiosna Biedronia – 4, a Kukiz'15 – 3.Podobnie prezentowały się wyniki innego badania dla tygodnika "Newsweek" i Radia ZET , które opublikowano 29 kwietnia. Wynikało z nich, że na partię Kaczyńskiego chce zagłosować 40,25 proc. wyborców. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska, czyli połączone siły PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych, które przyciągają 37,69 proc. badanych.źródło: DoRzeczy.pl