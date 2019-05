"Złożyli propozycję. Zgodziłem się." Bayer Full zagra dla Kaczyńskiego i Morawieckiego

Sławomir Świerzyński potwierdził, że Bayer Full zagra na imprezie organizowanej przez PiS. • Fot. Mikołaj Kuras / Agencja Gazeta

ider zespołu Bayer Full niedawno pożegnał się z PSL-em, ale pozostał aktywny w politycznych kręgach. W rozmowie z Wirtualną Polską Sławomir Świerzyński zdradził, że w sobotę zagra na pikniku patriotycznym organizowanym przez PiS. To może być początek jego ściślejszej współpracy z partią Jarosława Kaczyńskiego.W sobotę PiS organizuje wydarzenie plenerowe: piknik patriotyczny z udziałem m.in. prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego w Pułtusku. Impreza ma rozpocząć się o godz. 14:00, a główny punkt programu zaplanowano na godz. 16:00. Mowa o koncercie Bayer Full.Informacje o tym, że zespół zagra na wydarzeniu organizowanym przez PiS potwierdził sam lider grupy Sławomir Świerzyński. – Zadzwonili do mnie i złożyli propozycję. Zgodziłem się – mówił Wirtualnej Polsce Sławomir Świerzyński i dodał, że chodzi o "pełnowymiarowy koncert”.Piosenkarz nie ukrywał, że być może będzie to początek bliższej współpracy z PiS. – Niczego nie wykluczam – uciął. Świerzyński ponadto zapewnił, że barwy partyjne nie były decydujące przy podjęciu decyzji o zagraniu koncertu.– Gdyby propozycję złożyła Platforma Obywatelska, to też bym zagrał. Ale już na imprezie Nowoczesnej absolutnie nie – wskazał. – Nie mam klauzuli, że impreza nie może być polityczna, religijna czy jakaś inna. Byle nie była gejowska – podkreślał. Lider Bayer Full nie ujawnił, jaką kwotę otrzyma za koncert na imprezie PiS.Sobotni koncert nie będzie pierwszym występem Bayer Full na wydarzeniu organizowanym przez ugrupowanie Kaczyńskiego. W Lidzbarku Warmińskim w 2018 roku odbyła się konwencja PiS, podczas której zaprezentował się zespół Świerzyńskiego Przypomnijmy: do niedawna Sławomir Świerzyński był członkiem PSL. Zrezygnował jednak z członkostwa w partii , bo jak tłumaczył, ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza do wyborów "idzie wraz z aborcjonistami i komunistami".źródło: Wirtualna Polska