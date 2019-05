Sekielski podgrzał emocje. Wymowny wpis przed premierą filmu o księżach pedofilach

Tomasz Sekielski potwierdził datę premiery swojego filmu o pedofilii w polskim Kościele. I jeszcze podgrzał emocje. • Fot. Facebook.com / Tomasz Sekielski





11 maja odbędzie się premiera filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w polskim Kościele. Dziennikarz zamieścił w sieci nowy wpis, którym pokazał, że sam nie może doczekać się dnia, kiedy jego dzieło zostanie upublicznione. zapowiadanym filmie Tomasza Sekielskiego w Polsce mówi się od dawna. Dziennikarz postanowił szerzej ukazać problem pedofilii w polskim Kościele i długo zbierał pieniądze niezbędne do powstania produkcji.W styczniu Sekielski ujawnił, że jego film zostanie zaprezentowany po raz pierwszy 11 maja na specjalnym pokazie kinowym dla patronów. Wtedy będzie też miała miejsce jego premiera prasowa. Teraz w nowym wpisie na Instagramie Sekielski potwierdził tę datę i jeszcze podgrzał emocje przed ujawnieniem efektów swojej wielomiesięcznej pracy."Premiera 11 maja, a ja już mam stresa. Nie mogę się doczekać. Będzie się działo" – napisał na swoim profilu i dołączył zdjęcie wymownego plakatu promującego film.Niedawno dziennikarz opublikował w sieci fragment dokumentu , w którym chce pokazać problem pedofilii w polskim Kościele. Kilkuminutowe nagranie może dać do myślenia w kwestii bezkarności pedofilów w sutannach.Film "Tylko nie mów nikomu" będzie można bezpłatnie obejrzeć na kanale Tomasza Sekielskiego na YouTube . Dziennikarz zapowiedział już na Twitterze, że premiera odbędzie się o godz. 14:30.Na wpis Sekielskiego zareagowała m.in. Joanna Scheuring-Wielgus. "Bardzo ważne wydarzenie nam się szykuje. To chyba pierwsza tego typu premiera w polskim necie. Koniecznie do zobaczenia dla każdego – stwierdziła posłanka.