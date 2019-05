Tragiczny poród w wychodku w Pabianicach. Noworodek wpadł do szamba, nie miał żadnych szans

Noworodek zginął w centrum Pabianic. / Zdjęcie jest ilustracją do tekstu • Fot. Maciej Świerczyński / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

olicja pod nadzorem prokuratora pracuje na jednej z posesji w centrum Pabianic. To tam, 1 maja, w przydomowym wychodku, doszło do tragicznego porodu, który zakończył się śmiercią noworodka.Służby o dramatycznym zdarzeniu dowiedziały się w środę po południu. Do szpitala w Pabianicach zgłosiła się kobieta, która poinformowała dyżurujących lekarzy, że podczas załatwiania swojej fizjologicznej potrzeby w przydomowym wychodku "spontanicznie" urodziła dziecko.Do zdarzenia miało dojść na jednej z posesji przy ulicy Matejki niemal w samym centrum Pabianic. Lekarze od razu poinformowali o nim policję , która po godzinie 13.00 pojawiła się na miejscu w towarzystwie straży pożarnej i wozu asenizacyjnego. Policjanci sprawdzili zbiornik pod wychodkiem. Po odpompowaniu jego zawartości znaleziono zwłoki noworodka . Matka dziecka już została przesłuchana, ale na razie nie postawiono jej żadnych zarzutów. Kluczowa w tej sprawie okaże się sekcja zwłok noworodka.źródło: Policja