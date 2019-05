To koniec pewnej epoki w "Gwiezdnych Wojnach". Nie żyje odtwórca roli Chewbaki

Nie żyje Peter Mayhew, odtwórca roli Chewbaki. • Fot. Flickr.com / randychiu / CC–BY 2.0

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

od koniec kwietnia w swojej posiadłości w Teksasie zmarł Peter Mayhew. Aktor miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała teraz rodzina. Mayhew znany jest głównie z roli Chewbaki w "Gwiezdnych Wojnach"."Rodzina Petera Mayhew z głębokim żalem i ubolewaniem informuje o jego śmierci. Odszedł od nas wieczorem 30 kwietnia 2019 roku" – czytamy na Twitterze aktora. Mayhew znany był przede wszystkim z roli Chewbaki w " Gwiezdnych Wojnach ". Zagrał w oryginalnej sadze, ale także w trzeciej części prequelu, jak również w pierwszym epizodzie kontynuacji sagi – "Przebudzeniu Mocy".W "Ostatnim Jedi" został konsultantem i wyszkolił swojego następcę. Mało kto wie, że do roli Chewbaki kwalifikował go głównie wzrost – 221 cm – który był wynikiem choroby genetycznej. Mayhew nie był aktorem. Pracował jako sanitariusz aż do premiery "Powrotu Jedi".Filmowy Chewbaka poświęcił się nie tylko gwiezdnej sadze. Był znany też ze swojej działalności charytatywnej –niósł pomoc rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu. Rodzina Mayhewa przypomniała w oświadczeniu, że ostatnio pomagał ubogim dzieciom w Wenezueli.Peter Mayhew to kolejny członek pierwotnej obsady "Gwiezdnych Wojen", który odszedł w ostatnim czasie. W 2016 roku po powikłaniach po zawale serca zmarła Carrie Fisher , odtwórczyni roli księżniczki Lei.