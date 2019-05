Wypadek Polaków na greckiej Zakynthos. Jedna osoba nie żyje, druga jest w stanie krytycznym

W wypadku zginął 28-letni Polak. • Fot. Twitter.com / @ermisnewsgr

reckie media informują o tragicznym wypadku z udziałem polskiego małżeństwa na greckiej wyspie Zakynthos, do którego doszło w piątek, 3 maja. Podczas przejażdżki quadem mężczyzna i kobieta zderzyli się z innym pojazdem. Niestety 28-letni Polak zginął, a jego żona w stanie krytycznym trafiła do szpitala.O śmiertelnym wypadku z udziałem Polaków na greckiej Zakynthos poinformował portal Alphapatras.gr . Z jego relacji wynika, że polskie małżeństwo wybrało się na przejażdżkę quadem. Na wysokości wioski Agios Kirikos, na drodze między Zakynthos a Volimes zderzyli się z innym pojazdem.Na razie szczegóły wypadku nie są znane. Wiadomo, że w drodze do szpitala zmarł 28-letni Polak, który kierował quadem. Jadąca z nim żona trafiła w stanie krytycznym do szpitala w Zakynthos.Według portalu Ermisnews.gr , jej stan jest na tyle poważny, że wymaga przeniesienia z wyspy do innego szpitala. Grecka policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności i przebieg zdarzenia.źródło: Alphapatras.gr