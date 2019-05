Meghan Markle urodziła royal baby. Książę Harry: Tego nie da się pojąć!

Książę Harry nie krył radości obwieszczając radosną nowinę • Screen z Sky News

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oniec plotkom i spekulacjom! To już oficjalne: księżna Meghan urodziła dziecko. Radosną nowinę przekazał światu jej mąż - książę Harry. Opowiedział o emocjach towarzyszących i zdradził płeć royal baby.Książę Harry w krótkim wywiadzie dla telewizji nie krył radości. Dziecko przyszło na świat cała i zdrowe i zdradził, że to chłopiec . "Nie wyobrażałem sobie, że to tak niesamowite uczucie" – przyznał na antenie Sky News . Jest też pełen podziwu dla samych kobiet i ich poświęcenia – "tego nie da się pojąć!". "Oboje jesteśmy podekscytowani i wdzięczni za miłość i wsparcie" – podziękował świeżo upieczony tata.Księżna Meghan również czuje się dobrze. Harry przyznał, że jeszcze nie wybrali imienia dla dziecka. Podano za to wagę chłopca: 3,26 kilograma. Przyszedł na świat o 5:26 rano.