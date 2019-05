Nie trzeba studiować w szkole magii i czarodziejstwa, żeby go zrobić. Oto jak barmani robią dymiące drinki

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro. • Fot. na:temat

Monika Przybysz

T

en, kto podczas wyprawy do baru trafi w karcie "dymiącego" drinka natychmiast zgarnia całą dostępną pulę popularności. To na niego (i oczywiście na zadymione szkło) natychmiast kierują się oczy wszystkich obecnych w lokalu. Skąpany w kłębach dymu Old Fashioned wygląda spektakularnie, ale - pssst! - wcale nie tak trudno go zrobić.Najprościej - pójść na łatwiznę, czyli kupić pistolet do dymu. To zmyślne urządzenie wystarczy wypełnić drewnianymi wiórkami i podpalić. Wytworzony w ten sposób dym przedostaje się do dyszy zakończonej wężykiem, który możemy umieścić w dowolnym naczyniu.Popularną opcją jest napełnienie dymem szklanego klosza, pod którym znajduje się gotowy drink. Kiedy napój trafia do stolika, klosz jest unoszony, a dookoła zaczynają rozlegać się "ochy" i "achy".Aby zaserwować dymnego drinka nie trzeba jednak inwestować w sprzęt. Równie dobrze można posłużyć się szklanym pojemnikiem, którym przykryjemy żarzące się drewienko czy słomę. Jeśli dysponujemy smukłym kawałkiem drewna, można do tego celu wykorzystać butelkę czy karafkę o szerszej szyjce. Nada się również zwykła szklanka, którą przykryjemy podstawką.Kiedy dym wypełni pojemnik, szczelnie go zamykamy (wcześniej usuwając zapalone drewienko). Po przygotowaniu drinka przelewamy go do butelki lub szklanki z dymem. Ot i cała barowa magia.