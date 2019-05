"Trzeba wydać ok. 200 tys. złotych, żeby latać". Kapitan samolotu o tym, jak to jest być pilotem

Redakcja naTemat

naTemat ruszamy z nowym, cotygodniowym programem wideo pt. "Jak to jest być", gdzie przedstawiciele różnych zawodów będą opowiadać nam o tym... jak to jest być na ich miejscu. To swoista piguła wiedzy dla każdego kogo dany zawód ciekawi, jak i dla wszystkich, którzy chcieliby w danej branży zrobić karierę. O jasnych i czarnych stronach oraz zarobkach na starcie opowiada pilot samolotu liniowego – Dominik Punda.Jak nim zostać? Ile można zarabiać? Czy klaskanie po lądowaniu to wiocha? Odpowiedzi na te wszystkie pytania w naszym materiale wideo. Wszystkie kolejne w każdą środę o 11.00. Za udostępnienie miejsca do realizacji materiału dziękujemy Flyspot - Indoor Skydiving