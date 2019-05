Koszulka z napisem "Konstytucja" nie obraża Lecha Kaczyńskiego. Sąd odmówił wszczęcia postępowania

Koszulka z napisem "Konstytucja" wisiała na pomniku Lecha Kaczyńskiego. • Fot. Twitter.com / @Kom_Obr_Dem

ąd w Szczecinie odmówił wszczęcia postępowania ws. koszulki z napisem "Konstytucja", która pojawiła się na pomniku Lecha Kaczyńskiego. W tym przypadku wymiar sprawiedliwości nie dopatrzył się "społecznej szkodliwości w działaniu".Sprawa dotyczy zdarzenia z lipca 2018 r. Na pomniku Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie pojawiła się wtedy koszulka z hasłem: "Konstytucja Jędrek" . Do ozdobienia monumentu przyznał się Łukasz Olejnik z Komitetu Obrony Demokracji.Działacz KOD usłyszał zarzut ze strony policji z kodeksu wykroczeń, dotyczący między innymi umieszczania plakatu bez zgody zarządcy terenu.Jak podaje TVN24, Sąd Rejonowy w Szczecinie odmówił wszczęcia postępowania. – Sąd zwrócił uwagę na to, że obwiniony wyrażał swoje poglądy polityczne, a zgodnie z przepisami Konstytucji każdy ma prawo do takiego działania – tłumaczył Michał Tomala, rzecznik szczecińskiego sądu.Sąd przyznał, że koszulka została powieszona bez zgody zarządcy miejsca, ale "nie dopatrzył się w tym działaniu społecznej szkodliwości".źródło: TVN24