Film o pedofilii w Kościele to nie tylko robota Tomasza Sekielskiego. Kim jest producent dokumentu?

Marek Sekielski (z lewej) jest producentem filmu "Tylko nie mów nikomu". • Fot. screen z programu Onet Rano

oraz głośniej jest o filmie "Tylko nie mów nikomu", który porusza temat pedofilii w polskim Kościele. W związku z całym projektem mówi się głównie o pracy Tomasza Sekielskiego, ale producentem dokumentu jest Marek Sekielski, brat dziennikarza. Tomasz Sekielski długo starał się, by zaplanowany przez niego projekt w ogóle doszedł do skutku. Dzięki internetowej zbiórce udało się uzyskać niezbędną kwotę do powstania filmu. Od dłuższego czasu dziennikarz dzieli się efektami pracy nad dokumentem, który ostatecznie nosi tytuł "Tylko nie mów nikomu".W związku z filmem mówi się głównie o pracy Tomasza Sekielskiego, ale warto zaznaczyć, że producentem dokumentu jest Marek Sekielski, brak dziennikarza.– Od kilku nocy śpię w bardzo ograniczonym zakresie czasu, bo myślę o tym, co się za chwilę wyleje. Mam obawy, że po trailerze zaczynie się małe polskie piekiełko – przyznał Marek Sekielski w programie Onet Rano.Producent "Tylko nie mów nikomu" wyraził obawy, czy dzieło spełnia oczekiwania tych osób, które wsparły finansowo całą realizację. – To jest dla mnie największa odpowiedzialność, bo to, że film jest uczciwy i prawdziwy, to nie mam wątpliwości – stwierdził.Marek Sekielski dodał, że życzyłby sobie, aby film zobaczyło jak najwięcej osób. Co więcej, marzy mu się przekazanie go do serwisu Netflix, który przygotowałby wersje w różnych językach.W czwartek Tomasz Sekielski ujawnił w sieci kolejny zwiastun dokumentu . Film "Tylko nie mów nikomu" będzie można bezpłatnie obejrzeć na kanale Tomasza Sekielskiego na YouTube . Dziennikarz zapowiedział już na Twitterze, że premiera odbędzie się 11 maja o godz. 14:30.źródło: Onet Rano